Escucha el nuevo EP de Carlos Gris

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Carlos Gris es un músico madrileño afincado en Londres que, tras varios años tocando en bandas inglesas, hace tres años publicó su primer EP en solitario, Flotante. Un disco que ha tenido continuidad, hace unas semanas, con un segundo EP titulado Mariposas. Un trabajo en el que su autor, en el umbral de los 30, habla de las ilusiones, desilusiones y frustraciones propias de su generación. El cantautor madrileño se inspira en referentes nacionales como Leiva, Viva Suecia, Iván Ferreiro o Xoel López, y en otros del pop rock anglosajón como The National, Band of Horses, Big Thief o The War On Drugs.

En las cuatro canciones que se incluyen en Mariposas, Carlos Gris comparte sus inquietudes: la urgencia de exprimir la vida para combatir el miedo a perder la capacidad de emocionarse al hacerse mayor, la esperanza de volver a sentir algo especial, y cómo mantener el equilibrio entre la incertidumbre y la liberación de no tener ataduras. Un proceso que Carlos narra a dos niveles: en su relación consigo mismo y con el exterior. «La Grieta» y «Un minuto más», que abren y cierran respectivamente el EP cada una en su estilo, hablan del difícil ejercicio de aprender a estar solo y de cómo ir llenando poco a poco ese vacío con cosas que merecen la pena.

Las otras dos canciones siguen funcionando como terapia. «Dolor de espalda» es excitación por lo nuevo y nostalgia por lo perdido. «Mariposas», que da título al EP, se sirve del sexo ocasional para afrontar y superar ciertas fobias o traumas. Una historia de dos extraños que se encuentran, conectan y el domingo por la noche se separan.

A continuación puedes escuchar Mariposas, el segundo EP de Carlos Gris.

(Foto: Luca Crawford-Bailey)