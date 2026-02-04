Escucha el regreso de Broken Social Scene casi una década después
Broken Social Scene regresan con Remember The Humans, su primer álbum en casi una década, previsto para el próximo 8 de mayo a través de City Slang en Europa y Arts & Crafts en Norteamérica.
El disco supone además el reencuentro del colectivo canadiense con el productor David Newfeld, pieza clave en sus trabajos más influyentes, You Forgot It In People (2002) y el álbum homónimo de 2005. Sobre este nuevo trabajo, la banda comparte que el momento resulta inquietantemente oportuno, ya que aborda la sensación de sobreestimulación y saturación provocada por la vida moderna, así como un profundo sentimiento de desconexión.
Remember The Humans está marcado por la idea de reunión y pérdida a partes iguales. Drew y Newfeld han vuelto a trabajar juntos tras casi veinte años, unidos además por la experiencia compartida de haber perdido a sus madres, un hecho que impregna el álbum de una honestidad renovada. Charles Spearin subraya: “Hemos tenido éxito, hemos perdido amigos, hemos perdido a nuestros padres, estamos en ese punto vital de ‘¿qué viene ahora?’”. El álbum contará con colaboraciones de Hannah Georgas, Lisa Lobsinger y Feist.
Como primer adelanto presentan «Not Around Anymore», una canción de tono sereno y reconfortante que invita a tomar distancia de las presiones externas y a reconectar con placeres sencillos. En ella, Kevin Drew canta desde una nostalgia lúcida que resume bien el espíritu del disco, acompañado de un videoclip codirigido por él mismo junto a Jordan D. Allen y Rachel McLean.
Escucha ‘Not Around Anymore’ de Broken Social Scene
Estas serán las canciones de ‘Remember The Humans’
1. «Not Around Anymore»
2. «Only The Good I Keep»
3. «Mission Accomplished (Kingfisher)»
4. «The Call»
5. «Relief»
6. «And I Think Of You»
7. «This Briefest Kiss»
8. «Life Within The Ground»
9. «Hey Amanda»
10. «Paying For Your Love»
11. «What Happens Now»
12. «Parking Lot Dreams»