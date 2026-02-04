Lo último:
Broken Social Scene
DestacadaNoticia

Escucha el regreso de Broken Social Scene casi una década después

Redacción MZK

Broken Social Scene regresan con Remember The Humans, su primer álbum en casi una década, previsto para el próximo 8 de mayo a través de City Slang en Europa y Arts & Crafts en Norteamérica.

El disco supone además el reencuentro del colectivo canadiense con el productor David Newfeld, pieza clave en sus trabajos más influyentes, You Forgot It In People (2002) y el álbum homónimo de 2005. Sobre este nuevo trabajo, la banda comparte que el momento resulta inquietantemente oportuno, ya que aborda la sensación de sobreestimulación y saturación provocada por la vida moderna, así como un profundo sentimiento de desconexión.

Remember The Humans está marcado por la idea de reunión y pérdida a partes iguales. Drew y Newfeld han vuelto a trabajar juntos tras casi veinte años, unidos además por la experiencia compartida de haber perdido a sus madres, un hecho que impregna el álbum de una honestidad renovada. Charles Spearin subraya: “Hemos tenido éxito, hemos perdido amigos, hemos perdido a nuestros padres, estamos en ese punto vital de ‘¿qué viene ahora?’”. El álbum contará con colaboraciones de Hannah Georgas, Lisa Lobsinger y Feist.

Como primer adelanto presentan «Not Around Anymore», una canción de tono sereno y reconfortante que invita a tomar distancia de las presiones externas y a reconectar con placeres sencillos. En ella, Kevin Drew canta desde una nostalgia lúcida que resume bien el espíritu del disco, acompañado de un videoclip codirigido por él mismo junto a Jordan D. Allen y Rachel McLean.

Escucha ‘Not Around Anymore’ de Broken Social Scene

 

Estas serán las canciones de ‘Remember The Humans’

1. «Not Around Anymore»
2. «Only The Good I Keep»
3. «Mission Accomplished (Kingfisher)»
4. «The Call»
5. «Relief»
6. «And I Think Of You»
7. «This Briefest Kiss»
8. «Life Within The Ground»
9. «Hey Amanda»
10. «Paying For Your Love»
11. «What Happens Now»
12. «Parking Lot Dreams»

