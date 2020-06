Escucha a Grove Armada en manos de Joe Goddard de Hot Chip

La banda pionera británica Grove Armada presenta el primer remix del single de apertura de su nuevo disco, un remix creado por el escritor y productor nominado al Grammy Joe Goddard, más conocido por ser uno de los co-fundadores de Hot Chip.

Como Grove Armada, Tom Findlay y Andy Cato son indiscutiblemente una de las fuerzas más influyentes en la música dance y una parte esencial en el tejido de la historia de la música británica. Después de sus reticencias sobre publicar material nuevo desde su álbum clave “Black Light”, el dúo publicó el pasado mes de abril ‘Get Out On The Dancefloor’, que ha sido aclamado por la crítica.

Tras la presentación a Nick Littlemore (Empire Of The Sun, Pnau), lo cual fue un punto de partida hacia el nuevo sonido del dúo, consiguieron crear una energía infecciosa en esta primera toma de contacto de su álbum que verá la luz el próximo otoño. El dúo ha acumulado cientos de extractos de vocales de Littlemore, y los han editado meticulosamente para convertirlo en algo fresco y brillante.

La interpretación de Joe Goddard está a años luz de la canción original, a la vez que mantiene la quintaesencia de Groove Armada, cogiendo el sonido de la banda y haciéndolo suyo en este remix. La percusión en directo pone la piel de gallina a medida que el track se expande convirtiéndose en un vibrante muro de sonido. Sin llegar a perder el control, el núcleo de la canción llega a ser conmovedor en esta versión de Goddard, que añade su toque con inspiración indie transformando el track en un sonido house groove.