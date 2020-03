Escucha lo nuevo de Lola Marsh, que nos visitan en breve

El dúo israelí Lola Marsh, formado por Gil Landau y Yael Shoshana Cohen, acaba de publicar su segundo álbum, Someday Tomorrow Maybe. Un disco que han venido adelantando con algunos singles editados en los últimos meses, alguno de los cuales apareció en nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Hace algunas semanas lanzaron también un tercer adelanto, “What am I”, en cuyo vídeo mostraban imágenes de la extensa gira mundial que la banda ha protagonizado en los últimos cuatro años, todo bien acompañado por la cálida melodía de la canción.

Como banda de cinco miembros en directo, Lola Marsh llamaron la atención internacional durante el Primavera Sound en 2014, tras lo cual ganaron inmediatamente la atracción de la industria. No pasó mucho tiempo hasta que la formación empezó a moverse en el circuito de festivales de primera división, desde el Primavera Sound al EXIT Festival o al Pukkelpop, así como en montar una intensa gira por Europa. Tras su gran éxito, su álbum debut Remember Roses se lanzó en junio de 2017 (Anova Music / Universal Music Group). El sencillo ‘Wishing Girl’ se convirtió en uno de los favoritos de los fans y apareció en anuncios de marcas líderes como Ebay y California Lottery. La banda ha tenido un gran impacto a nivel internacional; presentándose en publicaciones líderes, obteniendo críticas positivas, subiendo a la cima de las listas más virales de Spotify y alcanzando más de 40 millones de reproducciones que están siguen creciendo día a día. Su popularidad se trasladó a Hollywood, coescribieron una canción para la película Criminal, y aparecieron en la exitosa serie de televisión Better Call Saul con su versión de ‘Something Stupid’ de Frank Sinatra.

Someday Tomorrow Maybe es un disco evocador, amable y delicado, sobre todo gracias a la voz de su vocalista Yael, arropada por una instrumentación suave que recuerda a trabajos de Sufjan Stevens o Bon Iver. También hay momentos para las canciones con un toque épico, como “Like in the movies” o “Echoes”, pero en general Lola Marsh nos ofrecen en este segundo trabajo su faceta más soñadora y apacible.

Lola Marsh estarán actuando a finales de este marzo en Madrid y Barcelona:

25/03 Madrid – Café Berlín (entradas)

26/03 Barcelona – Razzmatazz (entradas)

A continuación puedes escuchar Someday Tomorrow Maybe, el nuevo álbum de Lola Marsh.