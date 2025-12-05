Escucha ‘Vacilas’, nuevo single de Anora Kito

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La banda castellonense Anora Kito presenta “Vacilas”, tercer adelanto del que será su próximo álbum, Universal. El grupo consolida así la evolución iniciada tras su debut La gravitación de Kito (2023), manteniendo un sonido definido por la intensidad emocional y una producción muy cuidada.

Grabada en los Estudios Nu y producida por Pau Ortiz junto a la banda, la canción aborda un territorio marcado por la nostalgia, el desgaste de los vínculos y las tensiones internas, con una narrativa que combina imágenes directas y un enfoque sonoro contenido y preciso.

En los últimos años, Anora Kito ha recorrido el arco mediterráneo actuando en festivales y en numerosas salas de conciertos por toda España, consolidándose como una de las propuestas más destacadas de la escena levantina. Su directo intenso y su capacidad para conectar con el público han sido clave en su creciente proyección.

Escucha ‘Vacilas’ de Anora Kito