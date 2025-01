DÉCIMA parte del maratón radiofónico dedicado a la música alternativa de 1994 realizado el 15 de diciembre junto a Felipe Couselo y Aitor (El Maquinista de la General).

Hablamos de The Cranberries, The Smashing Pumpkins, Suede, The Cult, Korn, Jamiroquai, Jimmy Page y Robert Plant, la banda sonora de Clerks y Danzig.