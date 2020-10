Especial: 25 años de Oasis (What’s the Story) Morning Glory?

Rizar el rizo. Superar tu disco exitoso de debut, aplastar a tu supuesto rival (Blur) cuando poco antes de lanzar tu disco sacasteis un single de anticipo y ellos te hicieron morder el polvo… ya saben aquella historia de la batalla del britpop que les contaba hace algunas semanas mi compañero Manuel Pinazo hablado de The Great Escape, cuando en la misma semana coincidieron los sencillos de Oasis “Roll With It” y Blur “Country House” y los medios les pusieron en un ring como si The Beatles y The Rolling Stones se tratara. Los de Londres vendieron más singles, pero los de Manchester editaron (What’s the Story) Morning Glory? (1995) poco después que ellos, despachando 345.000 copias la primera semana, situándose en el primer puesto de las listas, consiguiendo premios y arrasando con todo. Dos décadas y media después ha vendido más de 23 millones de copias en todo el mundo y se encuentra entre los álbumes británicos más exitosos de todos los tiempos. Fue su espaldarazo definitivo y por qué no decirlo, el momento en el que tocaron techo y nada volvió a ser igual.

Todas estas cosas consiguieron Oasis con la edición de su segundo trabajo editado un 2 de octubre de hace 25 años y que hoy vamos a recordar. Pero lo haremos de una manera diferente. En lugar de volver a contarte la historia de su gestación, vamos a ordenar todas sus canciones de la mejor a la peor. Volveremos a escucharlo, pero de una forma distinta.

1. “Don’t Look Back in Anger”

Empecemos sin anestesia. “Don’t Look Back in Anger” no solo nos parece la mejor canción del disco, sino que además es una de las mejores canciones de Oasis. Con un inicio que nos recuerda al “Imagine” de Lennon Noel Gallagher creó y cantó una pieza única, con una progresión de acordes y una letra memorables. Pieza maestra.

2. “Some Might Say”

La impronta melódica de este single la coloca entre nuestras favoritas. Uno de esos himnos de los 90 que poca gente incluiría en su lista, pero que al escucharlo, tampoco le extrañaría. Una canción pop con corazón de rock, para cantar hasta desgañitarse.

3. “Champagne Supernova”

¿La canción más setentera de Oasis? Posiblemente, y también la más épica. Para muchos su “Stairway To Heaven” particular, una pieza que te hace volar gracias a esa gran progresión de acordes y esa melodía perfecta que crece y lo llena todo.

4. “Morning Glory”

El momento más rockero del disco sigue pareciéndonos infalible. Esas guitarras distorsionadas y ese arrase inicial casaba a la perfección con algunos de los momentos del que fue su debut un año antes, pero además nos mostraba a un Liam Gallagher cantando como nunca.

5. “Wonderwall”

A nadie le hubiera extrañado que un himno incontestable como este hubiera sido el nº1 de la lista. Es su canción más popular, sin duda la balada de guitarra más famosa de los 90, pero preferíamos buscar otras alternativas. 25 años después de su gestación sigue funcionando como entonces, pero quizá haya perdido la magia de las primeras veces que la escuchamos.

6. “Cast No Shadow”

Es una de las tomas más sentidas del disco. Noel escribió la canción pensando en Richard Ashcroft de The Verve. “Me parecía que no era del todo feliz con las cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Por eso la letra dice ‘Cargando con el peso de todas las palabras que intentó decir’”. De eso trata este tema que nos habla de alguien con problemas para comunicarse.

7. “Roll With It”

El single que dio a conocer el disco es quizá el que menos pegada tiene del resto de los que se extrajeron del álbum. Aunque le falte pegada, la actitud de Liam con la canción y el desarrollo de su melodía hacen de ella otra sólida composición que aunque nos guste menos que otras, tiene su aura.

8. “She’s Electric”

El momento más pop del álbum. Una juguetona canción de amor que les acerca de manera notable a sus adorados Beatles, que se hubieran sentido muy halagados con ella. Una deliciosa melodía con unos bonitos coros.

9. “Hey Now!”

El ecuador del disco llegaba tras las dos piezas más populares y exitosas y estaba protagonizado por esta rockera canción. Su estructura melódica recuerda a Slade y otras formaciones del glam de los 70, que sirve para hacernos viajar a lo que aún estaba por venir.

10. “Hello”

“Hello” nos parece una canción de calentamiento, una pista para abrir el disco y prepararnos para lo que está por venir sin más. Un puente entre Definitely Maybe (1994) y (What’s the Story) Morning Glory? (1995) que saludándonos, nos deja algunas de las mejores guitarras del disco.

11. “Swamp Song 1 y 2”

Y hemos dejado para el final los dos interludios de (What’s the Story) Morning Glory? (1995) que posteriormente pudimos disfrutar al completo. Unos poderosos instrumentales que ayudaban a conectar ciertas partes del conjunto.

Escucha al completo (What’s the Story) Morning Glory?