Especial: David Bowie que estás en las estrellas

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

David Bowie cumplió años el pasado 8 de enero desde las estrellas, lugar en el que habita desde aquel 10 de enero de 2016. Hemos escrito y hablado mucho de su figura y de su carrera, pero hace tiempo que teníamos ganas de recordar sus canciones a través de Conexiones MZK.

No vamos a hacer un recorrido biográfico, ni un repaso exhaustivo a sus principales logros, vamos a escucharle. Vamos a disfrutar de las cinco décadas de canciones que nos regaló, demostrando cómo fue capaz de tocar todos los géneros musicales que se propuso. Escucharemos algunas de sus piezas más populares, otras no tanto, en un orden aleatorio al que intentaremos darle algún sentido. Su etapa mod, el glam, la americana, la berlinesa, los 80, la más electrónica, su etapa final…

Especial David Bowie, que estás en los cielos

Escúchalo en Apple Podcasts y en Amazon Music.

¡Ayúdanos!: Hazte mecenas de Conexiones MZK

¿Nos ayudas a hacer cada vez un mejor podcast? Desde tan solo 1,99 € puedes ser suscriptor de Conexiones MZK y contribuir a que podamos seguir adelante. Sabemos las reticencias que existen a la hora de pagar por servicios que hemos venido disfrutando de manera gratuita desde siempre, pero entenderéis que detrás no solo de este podcast sino de Muzikalia, hay muchas horas de trabajo y la implicación de muchas personas.

En agradecimiento a vuestro compromiso contaréis con episodios exclusivos y con la posibilidad de escuchar cada capítulo unos días antes de su estreno.

Suscríbete a nuestro podcast

Suscríbete a ‘Conexiones MZK’ en Ivoox, para estar atento a los nuevos programas que vayamos publicando. Ayúdanos a tener más visibilidad dándole al “me gusta”. También puedes escucharnos desde Spotify, desde Amazon Music y desde iTunes si dispones de un dispositivo con iOS.