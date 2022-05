Especial: The B-52’s, la despedida de unos iconos de la new wave

The B-52’s son una de nuestras bandas favoritas de la new wave. Estos días anuncian su despedida definitiva de los escenarios: The Final Tour Ever of Planet Earth. Un tour de quince fechas con el que pondrán la guinda a una carrera de lo más peculiar.

Así se han anunciado este final los tres miembros fundadores: “Ha sido un viaje salvaje, eso es seguro. Nos sentimos verdaderamente bendecidos de haber tenido una carrera tan increíble motivando a las personas a bailar, cantar con nosotros y sentir que pueden ser quienes sean con nuestra música” (Cindy Wilson). “Quién iba a decirnos que lo que comenzó como una forma de entretenos y tocar música para nuestros amigos en fiestas en Athens el año 1977 evolucionaría en más de 45 años de hacer música y hacer giras por el mundo” (Kate Pearson). “A nadie le gusta hacer una fiesta más que a nosotros, pero después de casi medio siglo en el camino, es momento de un último reventón con nuestros amigos y familias… nuestros fans. Y con KC & The Sunshine Band y The Tubes a bordo, será una gran fiesta de despedida en estos conciertos” (Fred Schneider).

Además de esta gira, el grupo anuncia un documental que será estrenado en 2023 y dirigido por Craig Johnson, con el productor Fred Armisen, incluyendo multitud de material inédito.

La historia de The B-52’s

The B-52’s se formaron en octubre de 1976 tras una noche de farra en un restaurante chino de Athens. Su primer concierto lo dieron en casa de un amigo en el Día de San Valentín de 1977. Su nombre se inspiró en los famosos aviones del mismo nombre, pero sobre todo por los peinados exagerados que llevaban dos de sus componentes Kate Pierson y Cindy Wilson, cuya forma recordaba al morro de dicha aeronave. Ambas, junto a Fred Schneider, Keith Strickland y Ricky Wilson comenzaron a viajar cada fin de semana a la ciudad de Nueva York para actuar en la mítica CBGB y otras salas de la ciudad.

Su primer disco The B-52’s, producido por Chris Blackwell (fundador de Island Records), se publicó un 6 de julio de 1979, vendiendo más de 500.000 copias gracias a sus exitosos singles. Esa mezcla de punk rock, coros psicóticos, ese peculiar fraseo de Schneider, melodías pegadizas y ácidas letras les colocaron entre las primeras formaciones de la new wave norteamericana de finales de los 70s y a la altura de compañeros como Talking Heads, Devo, Blondie, The Cramps, The Cars, The Motels, Pere Ubu, Jonathan Richman o The Residents. Su segundo álbum Wild Planet (1980) no hizo sino reafirmar que eran la banda de de moda. Habían creado una personal forma de cantar, vestir, de tomar influencias de la ciencia ficción y serie B años 50 y adaptar estilos que se convertirían en un estándar para el desarrollo de la música alternativa del momento. Algo que continuó con obras como Mesopotamia (1982), producido por David Byrne y Whammy! (1983), que les colocó como fijos en las radios alternativas y la MTV.

En 1985 fallecería Ricky Wilson a causa del SIDA, tras completar las sesiones de Bouncing Off The Satellites (1986) dedicado a él. Tres años más tarde y tras cambios en la banda (Keith, pasaría de la batería a la guitarra) llega un hito en su carrera, Cosmic Thing (1989), producido por Don Was y Nile Rodgers, convirtiéndose en el mayor logro comercial para el grupo hasta la fecha. Desde entonces, hace ahora 30 años, se les consideró el mejor grupo para una fiesta.

Cindy Wilson dejó la banda y empezó una carrera en solitario, Kate Pierson colaboró con R.E.M. en la celebrada “Shinny Happy People” y su amigo del CBGB Iggy Pop en la bonita “Candy“. Por su parte, el vocalista Fred Schneider también se lanzó como solista editando varios discos. Y tras un disco menor como Good Stuff (1992) y la banda sonora de The Flintstones entraron en barbecho una larga temporada para reaparecer con Funplex (y la vuelta de Cindy Wilson) en 2008. Desde entonces siguieron dando conciertos, (el más reciente en nuestro país en Azkena Rock Festival) y mantienen ese estatus de anomalía mítica, de perfecto artefacto para la diversión. Una estrella que ahora han decidido que se apague de la mejor manera, con una última fiesta.

¿Qué tal si nos unimos a ella y recordamos algunos de los temas más inspirados que nos han dejado durante más de 40 años?

Las mejores canciones de The B-52’s

15. Funplex

14. Dreamland

13. Party Out of Bounds

12. Topaz

11. Summer Of Love

10. Channel Z

9. Dance This Mess Around

8. Song For a Future Generation

7. Mesopotamia

6. Roam

5. 52 Girls

4. Love Shack

3. Planet Claire

2. Private Idaho

1. Rock Lobster