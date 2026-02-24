Estrenamos el nuevo vídeo de Volpina

Volpina es un cuarteto cordobés formado por Migue Pérez (voz, bajo), David Paz (guitarra, coros), Ismael Delgado (guitarra, coros) y Mario Cano (batería). Su música es un pop rock de estilo clásico, luminoso y melódico, con referencias al power pop y al sonido llamado «americana». El grupo se formó en 2020, en 2022 grabaron sus primeras canciones y en 2023 lanzaron el EP Lecciones de Vuelo. Con motivo de su debut, en su momento estuvimos hablando con ellos en Muzikalia.

Actualmente Volpina se encuentran preparando el lanzamiento de un nuevo disco. Su salida está prevista para el próximo otoño y su título será 420 Golpes. Como avance, a finales de esta semana verá la luz un sencillo titulado «Qué sería de la ciudad sin nosotros». Una canción grabada en los estudios El Doblao, al igual que parte de las once canciones (el resto fueron grabadas en Curva Polar, en Granada) que forman el álbum. En este sencillo Juan Valera se encargó de la grabación, y Julio Sánchez de la mezcla. Para el disco rescatarán algunas canciones del EP junto a otras, la mayoría, inéditas.

«Qué sería de la ciudad de nosotros» habla de la gente que mantiene la ciudad en movimiento, de las personas, de los bares. En el vídeo que acompañada a la canción, realizado por David Donnier, se muestra todo este ambiente, la vida de quienes viven el mundo de la música. En este caso en Córdoba, pero podría ser por ejemplo Granada. De hecho la canción se empezó a componer como homenaje al tiempo en que Migue Pérez, su autor, vivió las noches granadinas.

Hoy, unos días antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en Muzikalia el vídeo de «Qué sería de la ciudad sin nosotros», el nuevo sencillo de Volpina.