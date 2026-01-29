Estrenamos el nuevo videoclip de LASUERTE

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

LASUERTE es un dúo de indietrónica formado por Miges y Dani Melo, exintegrantes de otras bandas como Turistas. En su música combinan ironía y crítica con una aguda sensibilidad urbana con la que invitan a mirar de frente el absurdo contemporáneo. El año pasado publicaron un par de sencillos, «Rito iniciático» y «La broma infinita«.

Ahora el dúo regresa con una nueva canción, «Evangelio de Medianoche». Se trata de un tema de pop metafísico que se despliega como un viaje interior, donde la mente actúa como un simulador y la realidad se vuelve maleable. La canción se mueve en un territorio de indietrónica, donde los sintetizadores y las texturas glitch no funcionan como mero adorno, sino como parte esencial de su lenguaje emocional: una manera de representar una realidad que se fragmenta y se recompone de forma constante.

La letra de «Evangelio de Medianoche» habla desde un lugar íntimo y casi confesional sobre la disolución del ego, el amor, la muerte y la conciencia. El videoclip de la canción juega con esa idea para proponer un viaje visual de estética cósmica que funciona como metáfora de un proceso interior de descubrimiento.

Hoy, un día antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en Muzikalia el vídeo de «Evangelio de Medianoche», el nuevo sencillo de LASUERTE.