Estrenamos el nuevo videoclip de Mordieron al Perro

Mordieron al Perro es un grupo afincado en Madrid formado por Aurelio, Jalisco y JG. Su música puede encuadrarse dentro del punk, y entre sus referencias caben tanto clásicos como The Clash como grupos actuales como Alcalá Norte. Debutaron en 2024, y en 2025 publicaron un EP que les ha servido para darse a conocer y ofrecer un buen número de conciertos. Ahora están preparando el lanzamiento de su primer álbum para 2026. Un disco que parece ser que se llamará Dolores y Dólares del que ya han ido dando a conocer alguna canción, sobre todo en sus directos.

Mientras esperamos su primer LP, Mordieron al Perro han decidido que sacar alguna canción de adelanto como sencillo sería demasiado previsible. En un movimiento inesperado, han vuelto a finales de los 90 para traernos una versión muy propia del clásico «Torn», de Natalie Imbruglia. Una versión que ellos han renombrado como «Torn (Thor pa los colegas)» y que han llevado a su terreno con armonías de guitarras imposibles, percusión demoledora y actitud punk.

Hoy en nuestra sección EmergentesMZK os presentamos a Mordieron el Perro y aprovechamos para estrenar en exclusiva el videoclip de «Torn (Thor pa los colegas)», su particular versión del emblemático tema de Natalie Imbruglia.