Estrenamos el nuevo single de los italianos Byenow

Byenow es un proyecto musical que nos llega desde Italia, creado por Andrea Dellapiana y Nicholas Remondino. Un dúo que, usando percusiones, guitarras acústicas y la voz, se mueven entre el folk y la experimentación, incluyendo en sus interpretaciones una buena dosis de improvisación. En breve, en principio el 8 de mayo, publicarán su primer álbum, Self Titled, a través de Out Stack Records y Fooltribe tanto en formato CD como digital. Un disco que incluirá 10 canciones sobre pérdidas, nuevos inicios, naturaleza y contaminación. Por supuesto, no faltarán sus habituales experimentos sonoros, en los que la combinación de los instrumentos acústicos, los arreglos art-pop y los efectos electrónicos crean ambientes que, aunque demuestran tener un fondo folk, se mueven en terrenos más serpenteantes y embarrados.

El primer LP de Byenow, Self Titled, está disponible para pre-order en el siguiente enlace:

https://outstackrecords.bigcartel.com/product/byenow-byenow

Como adelanto del nuevo álbum de Byenow, hoy en Muzikalia estrenamos en exclusiva su nuevo single, “Rooted”. Un single sobre el cual el dúo nos cuenta:

Cada uno de nosotros tiene sus propias raíces: en lugares, en gente, en relaciones o situaciones… “Rooted” es una canción que habla de esas raíces que echamos, aquellas raíces que nos permiten crecer pero también aquellas que nos mantienen atados al suelo. Se trata de una de las primeras canciones que escribimos y, al igual que los árboles, va creciendo con el tiempo. Ahora que es primavera es buen momento para sacarla. Esperamos que dé buen fruto.

