Ethel Cain comparte las maquetas de su último disco

Ethel Cain abrió 2025 con el lanzamiento de su extenso y experimental Perverts, que de describimos como «un trabajo profundamente personal, que despliega un lenguaje alegórico con ecos de profecía bíblica, y que explora paisajes de ambient, drone y slowcore, con letras fragmentadas y una producción deliberadamente densa».

A este le siguió en agosto el álbum Willoughby Tucker, I’ll Always Love You, consolidando un año especialmente prolífico en su carrera. Ahora, la artista cierra este intenso periodo creativo compartiendo las demos de Willoughby Tucker, ofreciendo una mirada directa al proceso previo de algunas de las canciones que dieron forma al disco definitivo.

Fiel a sus orígenes como artista surgida de SoundCloud, Cain repite la estrategia que ya empleó tras Perverts y publica las versiones originales de varios temas, acompañadas de breves reflexiones personales en su perfil.

En Instagram, la cantante agradeció el apoyo recibido a lo largo del año y se despidió de este ciclo con un mensaje sobrio: «Gracias a todos por el cariño que le han dado a Perverts y a mi pequeña rubia manchada de sangre este año. Hasta que pase lo que pase… buenas noches», reforzando el vínculo íntimo con su comunidad antes de lo que esté por venir.

Te recordamos que Ethel Cain actuará en la próxima edición de Noches del Botánico.

Escucha las maquetas de ‘Willoughby Tucker, I’ll Always Love You’ de Ethel Cain