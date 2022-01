Father John Misty adelanta su nuevo disco con ‘Funny Girl’

Father John Misty está de vuelta con el que será sucesor de su aclamado cuarto álbum, God’s Favorite Customer (2018).

El año pasado llegaban “To S.” y “To R.” dos canciones editadas por el cantante para el Sub Pop Singles Club Vol. 5, y su primera grabación original de estudio desde entonces y tras el primer álbum de directo de Father John Misty, Off-Key In Hamburg, publicado en marzo de 2020, y Anthem +3, una colección de covers de canciones de Leonard Cohen, Yusuf/Cat Stevens, y Link Wray fue publicado en julio de 2020.

El próximo 8 de abril llega su nuevo disco, que lleva por título Chloë And The Next 20th Century y ya podemos escuchar una de sus canciones, “Funny Girl”.

Escucha ‘Funny Girl’ de Father John Misty

Estas serán las canciones de ‘Chloë And The Next 20th Century’ de Father John Misty

Chloë

Goodbye Mr. Blue

Kiss Me (I Loved You)

(Everything But) Her Love

Buddy’s Rendezvous

Q4

Olvidado (Otro Momento)

Funny Girl

Only a Fool

We Could Be Strangers

The Next 20th Century

Foto: ward & kweskin