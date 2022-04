Father John Misty comparte la presentación de su nuevo disco

El pasado viernes veía la luz el nuevo trabajo de Father John Misty, sucesor de God’s Favorite Customer (2018).

Chloë And The Next 20th Century, del que próximamente te hablaremos en Muzikalia, supone la nueva puesta de largo del cantante norteamericano, que vuelve a sorprender con su ya quinto trabajo.

J. Tillman ofreció un concierto el pasado 7 de abril en el Barbican londinense para celebrar su lanzamiento. Estuvo acompañado por la Britten Sinfonia (una orquesta completa dirigida por Jules Buckley) en la que será su única actuación europea de 2022. Interpretó las canciones de su nuevo trabajo y además, nos deleitó con una colección de sus temas más populares.

Estas fueron las canciones interpretadas:

Funtimes in Babylon

Chloë

Goodbye Mr. Blue

Chateau Lobby #4 (in C for Two Virgins)

Kiss Me (I Loved You)

(Everything But) Her Love

Mr. Tillman

Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All

Buddy’s Rendezvous

Q4

Total Entertainment Forever

Olvidado (Otro Momento)

Funny Girl

Only a Fool

Pure Comedy

God’s Favorite Customer

We Could Be Strangers

The Next 20th Century

I Love You, Honeybear

Bis:

Nancy From Now On

Things It Would Have Been Helpful to Know Before the Revolution

Holy Shit

Bis 2:

Date Night

Disfruta del concierto de Father John Misty