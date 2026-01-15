Fe Baca publica Gestos Remotos, un recorrido por memorias y paisajes internos

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La escena independiente peruana encuentra en Fe Baca a una de sus figuras más singulares, cuya propuesta trasciende las fronteras de la canción de autor tradicional. Tras el impacto de su debut Todo está en tus pies (2023), que obtuvo una recepción destacada por parte de la prensa especializada debido a su transparencia emocional, la compositora presenta ahora su segundo larga duración titulado Gestos Remotos . Este trabajo, editado por el sello A Tutiplén Records , profundiza en un lenguaje que la artista ha moldeado a través de años de formación técnica y participación en conjuntos corales.

Su sonido se construye desde el uso de la voz como un elemento de múltiples texturas, capaz de sostener la arquitectura de piezas que habitan el terreno del pop experimental. La identidad de este material nació de una conversación sobre su obra previa, rescatando una idea que funcionó como punto de partida para una exploración de la intimidad. La producción de Gestos Remotos se llevó a cabo en el estudio Subtrama bajo la dirección compartida con Efrén Castillo, logrando un equilibrio entre la calidez acústica y la complejidad de los arreglos modernos que definen su estilo actual.

El repertorio integra composiciones recientes con temas rescatados de años anteriores que encuentran su lugar en este tejido temático al compartir una misma vibración emocional. Las líricas proponen un recorrido por paisajes que vinculan la geografía con el mundo interno de la autora, transitando desde experiencias en la Amazonía hasta memorias urbanas en Europa. Existe una preocupación latente por la relación entre el ser humano y la tierra, así como una mirada reflexiva hacia las estructuras sociales, permitiendo que el disco funcione como una colección de visiones donde el cuerpo y el lenguaje se encuentran.

Fe Baca inicia ahora una etapa de expansión que incluye la planificación de sus primeras presentaciones en vivo y el diseño de una gira para llevar estas canciones a nuevos públicos. El crecimiento de su proyecto se ha dado de forma orgánica, ganando espacio mediante la honestidad de sus letras y la claridad de su ejecución técnica. El respaldo constante de A Tutiplén Records garantiza que este camino se mantenga fiel a los procesos de colaboración y búsqueda artística que definen su trayectoria profesional en la música peruana contemporánea.

A continuación puedes escuchar Gestos Remotos, el nuevo disco de Fe Baca.