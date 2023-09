Frank Carter & The Rattlesnakes están de buelta con ‘Man of the Hour’

Frank Carter & The Rattlesnakes han anunciado su nuevo álbum Dark Rainbow, que se lanzará el 26 de enero de 2024. Un álbum que llega anticipado por «Man of the Hour», single que deja claro que estamos entrando en una nueva era para The Rattlesnakes.

La autoevaluación y la reflexión están en el centro de Dark Rainbow, allanando el camino para un sonido que coloca la balada gótica sureña y el rock alternativo melódico en primer plano. Una evolución sonora y una complejidad emocional impulsan esta expedición de búsqueda de identidad que llega al corazón mismo de la identidad y extrae de ella la sabiduría que solo puede venir de la experiencia vivida. La letra de ‘Man of the Hour’ cuestiona la idea de la fama en el mundo del rock y dónde encaja en el año 2023, reconociendo a un personaje en el que todos podríamos, para nuestro propio perjuicio, ser o aspirar a ser.

El cantante Frank Carter comenta: «Hablamos de cómo el rock and roll nunca morirá, pero nunca hablamos realmente de cómo tal vez la idea del rockstar debería morir. Todo el concepto y lo que significa siempre ha sido este momento glamoroso, pero en última instancia, cuando me puse ese traje, no me fue muy bien».

«Estoy presenciando cómo el mundo cambia tan rápido y todavía estoy tratando de llegar a un acuerdo con quién soy y cuál es la versión auténtica de mí. Al darles a las personas lo que pensé que querían, creo que me alejé cada vez más de lo que realmente soy».

Escucha ‘Man of the Hour’ de Frank Carter & The Rattlesnakes

Foto Frank Carter & The Rattlesnakes: Brian Rankin