Future Islands anuncian fechas en nuestro país para presentar su recomendable último disco, As Long As You Are (4AD / Popstock!).

As Long As You Are mira tanto al pasado como al futuro, enfrentándose a viejos fantasmas y abrazando una nueva esperanza. Es un disco sobre la confianza, lleno de honestidad, redención y “soltar lastre”, que deja cicatrizar viejas heridas y cierra capítulos dolorosos. De él han sido extraídos los sencillos ‘Moonlight’, ‘Thrill’, ‘For Sure’ y ‘Born In A War’, y lo componen 11 nuevas canciones de synth-pop post-wave son tan eufóricas y desinhibidas como cualquier cosa que la banda haya hecho en sus 15 años. carrera profesional.

El grupo de Baltimore ha estado girando de forma extensiva cada año por más de una década sin fallo, pero 2020 es el primero en el que el grupo no pisó la carretera desde 2008. En su lugar, ofrecieron un concierto desde su ciudad natal.

Ahora tendremos la suerte de volver a disfrutar de su vibrante directo en dos fechas que realizarán la próxima primavera.

Toma nota de las fechas de Future Islands en nuestro país

Las entradas para ambos conciertos se ponen a la venta este miércoles 26 de mayo a las 10 horas en houstonpartymusic.com.

08 MARZO 2022 – Barcelona . Razzmatazz – ENTRADAS

09 MARZO 2022 – Madrid. La Riviera – ENTRADAS