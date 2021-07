Future Islands comparten un nuevo EP de remezclas

Future Islands ha compartido el segundo EP, ALAYA Remixes 2, que contiene tres remezclas de canciones de su álbum de 2020 As Long As You Are (4AD / Popstock!), una nueva ración de synth-pop post-wave tan eufóricas y desinhibidas como cualquier cosa que la banda haya hecho en sus 15 años de carrera.

Tras las entregadas el pasado mes junto al legendario productor de música baile de Los Ángeles, Egyptian Lover, con Moss of Aura (proyecto en solitario de Gerrit Welmers) y con el DJ alemán Alle Alle, llegan ahora otras que contienen una versión chillwave ralentizada de “Thrill” del compositor y productor de synth-pop Washed Out, una interpretación house-beat de “Thrill” del artista electrónico de San Francisco COMPUTER DATA, y un remix optimista de “Hit The Coast ”de Smallboy.

Escucha ALAYA Remixes 2 de Future Islands

Recuerda las fechas de Future Islands en nuestro país

08 MARZO 2022 – Barcelona . Razzmatazz – ENTRADAS

09 MARZO 2022 – Madrid. La Riviera – ENTRADAS