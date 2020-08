Glasvegas publican su primera canción en 7 años

Los escoceses Glasvegas entregan su primer material en nada menos que siete años.

La banda de James Allan (quien escribe y produce) publicarán su cuarto trabajo, continuación del ya lejano Later… When The TV Turns To Static (2013) ya en abril de 2021, ya que ha tenido que retrasarse a consecuencia del COVID-19.

Su título será Godspeed y ha venido anticipado por la canción “Keep Me A Space”, que nos recuerda a los Glasvegas que conocimos allá por 2008 cuando nos sorprendieron con su debut.