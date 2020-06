Grandes discos de pop de la historia

El pop es uno de los géneros que cuenta con más adeptos. Son muchos los melómanos que prefieren escuchar este tipo de música frente a otros. Pero, ¿cuáles son los discos de referencia de este género musical que deberías conocer? Estos son algunos de los que debes escuchar al menos una vez en tu vida.

“Sign O’ The Times”, de Prince

Con este álbum volvió a maravillar al público después de otros trabajos como “Parade” o “Around the world”. Se trata de un doble disco con 16 canciones en total y se trató de su noveno álbum, el primero desde 1982 sin su banda colaborando de pleno. Es un disco muy ecléctico y destaca su segunda parte, que es más brillante y comienza con la canción “U got the look” y que supuso uno de los grandes duetos de la historia y es una canción cantada con Sheena Easton.

“The dark side of the Moon”, de Pink Floyd

Publicado en el año 1973, es una de las obras maestras de Pink Floyd, uno de los grandes grupos de la historia de la música. Canciones como “Time” o “Money” se han convertido ya en grandes hitos por su versatilidad y el álbum ha demostrado que Pink Floyd podía seguir haciendo buenos discos sin Syd Barret, considerado el alma creativa del grupo. Fue un disco totalmente arriesgado que supuso un cambio de registro en el estilo del grupo, ofreciendo una versatilidad similar a las máquinas de slots de cualquier casino.

“Imagine”, de John Lennon

Es una de las obras maestras y toda una canción icónica de John Lennon, considerado uno de los grandes genios de la música. Incluye la canción que da título al álbum y es una canción totalmente inolvidable y que siempre se cuela en las primeras posiciones de las listas de mejores canciones de la historia, un tema en el que Lennon sueña con un mundo ideal en el que la unión, la paz y la solidaridad son una realidad.

“Jagged Little Pill”, de Alanis Morissette

Este es el tercer disco de la cantante Alanis Morissette y, desde el primer momento, impresionó y en él muestra su ira tal y como la siente. Todas las canciones del disco son historias de una mujer joven decidida a abrirse un camino propio, a inventarse a sí misma dejando atrás la educación de la infancia, a los insulsos compañeros profesión y también a los amantes manipuladores.

“Songs in A Minor”, de Alicia Keys

Fue uno de los discos que sorprenden y representaron el nacimiento de la estrella que es Alicia Keys. Fue su disco debut y está compuesto por un R&B contemporáneo con toques de jazz y blues. Se trata de un disco de una calidad muy alta y cuyo buque insignia es Fallin, el primer single que tiene unos fraseos de piano inolvidables y sensaciones arreglos de cuerdas.

Estos son solo cinco ejemplos de discos imprescindibles aunque no hay que olvidar también “Thriller”, de Michael Jackson, uno de los grandes referentes de la historia del pop y que se ha convertido también en el disco más vendido de toda la historia de la música.