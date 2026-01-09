Gu Vo presentan el segundo sencillo de su nuevo disco

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Gu Vo es un trío sevillano formado por Alejandro Ruíz, Eduardo Escobar y Raúl Burrueco. Todos ellos han estado anteriormente en otros grupos como 2020, Tannhäuser o Blacanova. En su música se acercan al krautrock con esos ritmos repetitivos y ambientes oscuros que conducen al trance. Entre sus influencias pueden estar nombres como los de Silver Apples, Trans Am, NEU! o Liars. Además también se nutren de referencias extramusicales: la ciencia ficción, el terror o los videojuegos. Todo ello bien aderezado por sintetizadores y otros efectos electrónicos de todo tipo.

En 2022 Gu Vo debutaron con un álbum homónimo publicado por Sentencia Records. Desde entonces han ofrecido numerosos conciertos, una experiencia que les ha servido para convertirse en un grupo solvente y con un directo sólido y contundente.

El próximo 30 de enero Gu Vo publicaran su segundo álbum, Gu Vo II. Un disco que promete avanzar más en su personal estilo y que ya está disponible en preventa en la página de Bandcamp de Sentencia Records, que coeditará el álbum junto a Repetidor.

Como avance, hoy mismo han desvelado el segundo sencillo del próximo disco. Una canción titulada «Martian dust devil» que puedes escuchar a continuación.

<a href="https://sentenciarecords.bandcamp.com/album/ii">II de Gu Vo</a>

El próximo 24 de enero Gu Vo estarán en la Sala Custom de Sevilla para presentar sus nuevas canciones junto al grupo Frente Abierto. Las entradas están disponibles en este enlace de compra anticipada.