Hinds presentan ‘Just Like Kids (Miau)’, otro adelanto de su regreso

Tras presentar tres adelantos que están consiguiendo el abrazo del público y la crítica; y tras tomar la decisión, dada la situación de confinamiento global, de retrasar dos meses el lanzamiento de “The Prettiest Curse” (Lucky Number, 2020), que estará disponible en tiendas y plataformas de todo el mundo el próximo 5 de junio; Hinds presentan el que será el último single de adelanto antes de que se publique su esperado tercer álbum.

Tras acercarnos en “Riding Solo”, “Good Bad Times” y “Come Back and Love Me <3” a una serie de registros que demuestran el indiscutible paso adelante de un cuarteto madrileño que no solo abre su registro, sino que también amplifica más que nunca sus marcas de agua más reconocibles; esta “Just Like Kids (Miau)” es una sarcástica y ultramelódica respuesta a los comentarios que la banda ha recibido en estos años de carrera. Ellas mismas hablan de la temática de la canción:

“Es un cóctel de todos los comentarios y ‘consejos’ que hemos tenido que escuchar durante todos estos años como banda: de extraños al azar, de ‘amigos’, de la industria. Oh, espera… ¡el tipo que tienes sentado a tu lado en el autobús probablemente también tenga una opinión! Si te preguntaste, como nos han preguntado a nostras, “cómo se siente ser una chica en una banda”, aquí tienes la respuesta”

En cuanto a sonido, este nuevo adelanto nos muestra la cara más urgente, enérgica, eléctrica y beat de unas Hinds que maúllan melódicamente en uno de los hits más feroces e intransigentes no solo de lo que será el inminente “The Prettiest Curse”, sino de todo su repertorio.

El videoclip, dirigido por Keane Shaw, un audaz y llamativo ejercicio audiovisual inspirado en los años ’90, captura perfectamente la energía de Ana, Carlotta, Ade y Amber, sin importar cuán horrible sea el comentario que reciben.