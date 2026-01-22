Homenaje a Daniel Johnston en Madrid en el día de su cumpleaños

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Daniel Johnston falleció a los 58 años el pasado 2019 a causa de un ataque cardiaco. Músico de culto, tipo peculiar donde los haya que influyó a un gran número de artistas.

Para quienes no le conozcan, como dijimos en su obituario, fue un músico y un cantautor norteamericano muy peculiar, un genio, un freak, un nerd, un fanático, un depresivo, un hombre enorme en el cuerpo de un niño, un sentimental con una débil salud mental, un atormentado con una voz aflautada que ha dejado para la historia de la música una vida llena de luminosidad, pero también de grandes sombras.

En el día que cumpliría 65 años Fotomatón rinde homenaje al cantante norteamericano con la fiesta Happy 65 bday, Mr. Johnston.

Como cuentan: ¡hemos liado a un montón de amigos para celebrarlo! Habrá versiones de sus canciones y alguna que otra sorpresa. Y Starluxe rematará el evento a los mandos de nuestra cabina, en lo que promete ser uno de esos días para el recuerdo.

Participan en el homenaje a Daniel Johnston:

. Ángela (Lois Casino)

. Cosmen

. Gonzalo (Nadadora)

. Javi (La Perfecta Moment)

. Miedo

. Miguel L. Breñas

. Nacho García y su Ukelele

. Natalia (Srta. Trueno Negro)

. Olaya (Axolotes)

. Rober (Fikasound)

. Sandra (Fotomatón)

. Santi (Capitán Sunrise)

. Trento

. DJ: Starluxe

HORARIOS:

Apertura – 20:00h

Concierto – 20:30h