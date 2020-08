Horarios para el Resurrection Fest Online Estrella Galicia

El 15º aniversario del Resurrection Fest Estrella Galicia se pospone a 2021, pero eso no quiere decir que no podamos disfrutar del festival en agosto igualmente. Durante los días 28 y 29 de agosto tendrá lugar el Resurrection Fest Estrella Galicia Online con fines benéficos en el que contarán con una programación en abierto de conciertos inéditos, actuaciones en directo, entrevistas especiales, reportajes sobre el festival y mucho más.

Ya no queda nada para disfrutar de un fin de semana lleno de conciertos, documentales sobre el festival, estrenos y mucho más.

Podréis verlo de manera gratuita en nuestro YouTube oficial, y también podréis colaborar con las campañas solidarias de Cruz Roja y de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), y comprar merch en nuestra tienda o en la de Estrella Galicia, cuyos beneficios irán a dichas entidades.

¡Nos vemos este fin de semana desde casa! ?

? Canal de YouTube oficial:

youtube.com/ResurrectionFestTV

? Viernes 28/08

? 21:00 – 22:00 Inicios del Resurrection Fest:

? 2006: primera edición con Sick of it All

? 2007: segunda edición

? 2008 – 2012: evolución

? 2013: punto de inflexión, Slayer y Trivium

? 22:00 – 23:25 Edición del 2014: la edición más extrema del Resurrection

? Curiosidades de esa edición

? NOFX, Red Fang, Turbonegro, Down

? Megadeth y su avión privado

? Estreno de Teksuo

? Jon & Joe, especial Resurrection Fest

? 23:25 – 00:55 Edición de 2015: Lemmy sobre todas las cosas

? Último festival de la historia de Motörhead

? La vuelta de Refused

? In Flames, Heaven Shall Burn y sus circle pits

? Berri Txarrak, una de las mejores bandas nacionales

? Children of Bodom, Kadavar

? 00:55 – 02:10 Edición de 2016: Iron Maiden en Viveiro

? La leyenda de Iron Maiden

? Bad Religion, lección de punk rock

? The Offspring (inédito)

? Desakato, Bullet For My Valentine, Volbeat, While She Sleeps, Hatebreed

? Sábado 29/08

? 21:00 – 22:30 Edición de 2017: ardiendo con Rammstein

? Rammstein haciendo historia en el Resurrection

? La fiesta de Dropkick Murphys

? Aprendiendo historia con Sabaton

? Enter Shikari

? Mastodon: sangre y truenos (inédito)

? Rancid: por fin salen los lobos (inédito)

? Blaze Out desde casa

? 22:30 – 00:10 Edición de 2018: una de las ediciones más difíciles

? Ghost y su baile macabro

? Prophets of Rage. Tom Morello y Gonzo arreglan el planeta en el Resurrection

? Frank Carter reinando en el Main Stage

? Stone Sour: por fin Corey Taylor en Viveiro

? Dawn of The Maya se despiden, Anti-Flag, Jinjer

? Rise Of The Northstar: el espíritu del samurai (inédito)

? Scorpions: huracán en el festival

? 00:10 – 03:30 Edición de 2019: llegada a la cima

? Parkway Drive reinando en los festivales

? Slayer, despedida bajo la tormenta de la banda más extrema (inédito)

? Slipknot, la banda más pedida de nuestra historia

? Ramiroquai en el Resu 2019

? Gojira destrozando el escenario (inédito)

? Brothers Till We Die desde casa

? Arch Enemy, Alien Weaponry y el caos de Lamb of God

? Crisix: estreno de la canción oficial del Resurrection Fest

? Crystal Lake: desde Japón con amor

? Within Temptation

? El apoyo incomensurable de nuestro Street Team

? Despedida y agradecimientos