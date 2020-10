IDLES comparten un concierto en KEXP

IDLES publicaban hace pocos días su reciente nuevo álbum, Ultra Mono (puedes leer nuestra reseña aquí).

El tercer álbum de los británicos les consagra con una de las formaciones más en forma de la actualidad, un disco heterogéneo en lo que a géneros se refiere, pero contundente en lo sonoro y combativo y crítico en sus letras, tal como nos tienen acostumbrados desde que en 2017 publicaran su debut, Brutalism.

La continuación del exitoso Joy As An Act Of Resistance (Partisan, 18) hará que IDLES nos visiten en 2021, concretamente el martes 8 de junio de 2021 en la sala La Riviera de Madrid. Las entradas para este concierto están a la venta en www.lasttour.net.

Para hacer más leve la espera podemos disfrutar de su reciente presentación en la radio de Seattle, Washington KEXP FM. Las canciones interpretadas fueron:

“Model Village”

“Mr. Motivator”

“War”

“Grounds”

Y también podremos disfrutar de una entrevista con la banda, en la que hablan de la gestación de su nuevo trabajo.

Te dejamos con ella: