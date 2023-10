Inferfest celebrará su 10º aniversario con Iván Ferreiro, Sidonie, Morgan, Rodrigo Cuevas y más

Inferfest vuelve a Madrid en la que será su décima edición, que tendrá lugar del 6 de enero al 4 de febrero de 2024, aunque tendrá algunos conciertos igualmente en diciembre. El ciclo de conciertos regresa a la capital con una amplia programación que suele rondar las 100 actuaciones y que este próximo año contará con espacios como Teatro Circo Price, La Riviera, WiZink Center, La Paqui, Conde Duque, The Music Station Príncipe Pio, Siroco, entre otros.

Tras el rotundo éxito de sus ediciones anteriores, que atrajeron a 90.000 asistentes y lograron un total de 41 eventos con todas las entradas vendidas, el festival regresará con una programación que incluirá una variedad de propuestas musicales para satisfacer todos los gustos y como es habitual, servirá de presentación de giras y lanzamientos discográficos que adelantan las tendencias musicales de la temporada.

La décima edición de Inferfest ya ha confirmado la participación artistas y grupos como Triángulo de Amor Bizarro, Miguel Poveda, Christina Rosenvinge, Iván Ferreiro, Ismael Serrano, Marwan, Sidonie, Morgan, Los Zigarros, Valeria Castro, Rodrigo Cuevas, Veintiuno, Israel B, Biznaga y más.

A falta de su programación completa que se confirmará en las próximas semanas, estos son los primeros conciertos confirmados de Inverfest:

01/12/2023 – Cala Vento – La Riviera

29/122023 – Triángulo de amor bizarro – La Riviera

10/01/2024 – Christina Rosenvinge – The Music Station

11/01/2024 – Veintiuno – La Riviera

11/01/2024 – Los Zigarros – The Music Station

11/01/2024 – Flecha Varona – Siroco

12/01/2024 – Ede – Teatro Circo Price

12/01/2024 – Sidonie – La Riviera

12/01/2024 – Pinpilinpussies – Siroco

13/01/2024 – Iván Ferreiro – Wizink Center

13/01/2024 – McEnroe – The Music Station

13/01/2024 – Rodrígo Cuevas – The Music Station

13/01/2024 – Miguel Campello – Teatro Circo Price

13/01/2024 – Cariño – La Riviera

14/01/2024 – Rodrígo Cuevas – The Music Station

18/01/2024 – Morgan – Teatro Circo Price

18/01/2024 – Miguel Poveda – Wizink Center

19/01/2024 – Morgan – La Riviera

20/01/2024 – Belako – Sala La Paqui

20/01/2024 – María de Juan – Teatro Circo Price

25/01/2024 – Israel B – La Riviera

26/01/2024 – Pau Vegas – Conde Duque

26/01/2024 – Biznaga – La Riviera

27/01/2024 – Rocío Saiz – Conde Duque

27/01/2024 – Ismael Serrano – Teatro Circo Price

28/01/2024 – Ismael Serrano – Teatro Circo Price

01/02/2024 – Paul Alone – Sala La Paqui

02/02/2024 – Renaldo & Clara – Conde Duque

02/02/2024 – Marwan – Teatro Circo Price

02/02/2024 – Tarque & La asociaciónd el riff – La Riviera

03/02/2024 – Marta Movidas – Conde Duque

03/02/2024 – Valeria Castro – Teatro Circo Price

Entradas a la venta en su web.