James Dean Bradfield de los Manics, lanza dos singles

James Dean Bradfield vuelve con dos nuevos singles adelanto. “There’ll Come A War” / “Seeking The Room With The Three Windows” están disponibles desde ya en todas las plataformas digitales. Dos piezas muy diferentes pero fundamentales en el puzzle que conforma el segundo álbum en solitario del guitarrista de Manic Street Preachers, un homenaje al poeta, músico y activista chileno, Víctor Jara.

Por una parte, “There’ll Come A War” es un tema reflexivo que avecina la amenaza de un conflicto. Está inspirada en la Masacre de Puerto Montt, cerca de Llanquihue, donde nació la canción de Jara ‘Preguntas Puerto Montt’. El segundo single, “Seeking The Room With Three Windows” es una canción enérgica, con una instrumental que asciende y que es capaz de iluminar una estrella moribunda. En ésta, James se imagina a Víctor en Machu Picchu, de pie con su guitarra en un momento mítico y trascendental, observando el Templo de las Tres Ventanas.

Este álbum llega después de ‘The Great Western’ (2006), y explora la vida y la muerte del chileno Víctor Jara. El disco ha sido producido por James y da vida musical a las letras del poeta y dramaturgo galés Patrick Jones.

Además, la súper deluxe reedición del disco de 1993 ‘Gold Against The Soul’ de Manic Street Preachers acaba de llegar al Top 20 en las listas internacionales.

El próximo proyecto en solitario de James Dean Bradfield saldrá a la luz a mediados de este año. Hasta entonces, podremos disfrutar de pequeñas pinceladas como estos dos singles “There’ll Come A War” / “Seeking The Room With The Three Windows”.