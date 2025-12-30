Japiwor publica ‘Por amor al arte’, grabado a lo largo de dos décadas

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Japiwor publica Por amor al arte, un álbum que funciona como retrato fiel de una manera de entender la música desde la independencia y la perseverancia. El disco reúne 17 grabaciones realizadas entre 1997 y 2017 en distintos estudios de Ciudad Real, con músicos y colaboradores de diferentes etapas del proyecto, dando forma a una obra que escapa de cualquier lógica temporal convencional.

Más que un recopilatorio, es un testimonio vital construido sin prisas ni concesiones, atravesado por un rock contenido que bebe del pop y del rock alternativo de los noventa, con ecos de indie, grunge, power pop y una constante voluntad experimental.

Dentro de ese recorrido, “El rito del aullido” se erige como el momento más visceral del álbum y su declaración de principios más rotunda. La canción condensa rabia, delirio y poesía salvaje a través de una letra cargada de imágenes extremas y un sonido áspero, tenso y denso, sostenido por guitarras crudas y una atmósfera de urgencia permanente.

En ella, Japiwor conecta la melancolía alternativa de finales del siglo XX con una furia plenamente actual, reivindicando el rock como catarsis, como grito primitivo y como espacio de libertad sin filtros.

Escucha ‘Por amor al arte’ de Japiwor