Jehnny Beth comparte single con Mike Patton de Faith No More

Jehnny Beth ha unido fuerzas con Mike Patton en “Look At Me”, un sencillo intenso y breve que confirma la afinidad estética entre ambos. La cantante ha reconocido que el líder de Faith No More fue una influencia clave durante la concepción del tema, algo que se percibe en la dinámica vocal de la canción, construida sobre una alternancia de susurros y estallidos que desemboca en un final especialmente feroz.

La colaboración fue más allá de lo simbólico: Patton participa activamente con su característica voz camaleónica, enviando múltiples ideas para el tema, algo que Beth describió como “elegir caramelos en una tienda de dulces” por la cantidad de posibilidades que ofrecía el cantante.

El tema funciona también como una crítica a los “vendedores de verdad” contemporáneos, a esos gurús del autoayuda y los life coaches de internet que, según Beth, venden una ilusión de control mientras buscan convertirse en el centro de atención.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip inspirado en Taxi Driver, el clásico de Martin Scorsese, en el que la artista adopta un papel cercano al Travis Bickle interpretado por Robert De Niro: una figura marginal enfrentada al mundo. El sencillo, por cierto, no forma parte de su reciente álbum You Heartbreaker, You.

Escucha ‘Look At Me’ de Jehnny Beth y Mike Patton