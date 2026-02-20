Lo último:
Jessie Ware
Noticia

Jessie Ware comparte el himno pop ‘Ride’, con guiño a Morricone

Redacción MZK

Jessie Ware publicará el próximo 10 de abril Superbloom, un nuevo disco que seguirá a su último trabajo hasta la fecha, That! Feels Good! (PMR / EMI).

El nuevo single del álbum es «Ride», que interpola el clásico de Ennio Morricone «The Good, The Bad And The Ugly» con un pop de lo más adictivo. Como cuenta: “’Ride’ fue la primera canción que escribí para este disco”, explicó Ware en un comunicado. “La hice en 2024 con mi mejor amigo Jack Peñate y Karma Kid, que participan a lo largo del álbum. Es una canción para los clubes, para la pista de baile: divertida, cinematográfica, descarada y poderosa.

La interpreté por primera vez en NYC Downlow en Glastonbury después de encabezar West Holts, y he estado esperando dos años para publicarla por fin. Sé que otros también han estado esperando… Así que aquí está. De nada.”

Escucha ‘Ride’ de Jessie Ware

