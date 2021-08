Johnny Marr está de vuelta con ‘Spirit Power and Soul’

Johnny Marr regresa con un nuevo single tres años después del lanzamiento de Call The Comet (2018). El guitarrista de The Smiths, ha entregado desde entonces un par de canciones inéditas “Armatopia” y “The Bright Parade” y ha formado parte de la banda sonora de lo nuevo de James Bond, esa “No Time to Die” de Billie Eilish compuesta junto a su hermano Finneas y que contiene música de Hans Zimmer y su habitual colaborador Johnny Marr.

Un Marr que regresa con “Spirit Power and Soul” una canción que formará parte del EP Fever Dreams Pt 1 que se publicará en próximo 15 de octubre con cuatro pistas y que tendrá continuación con una segunda entrega de la que aún no tenemos detalles.

En esta nueva canción el de Manchester mantiene su habitual toque de guitarra y lo acompaña con unas bases que recuerdan en parte a algunas de las piezas de Electronic, su proyecto junto a Bernard Sumner de New Order con en el que entregaron tres discos.

Estas son las canciones de Fever Dreams Pt 1

Spirit, Power And Soul Receiver All These Days Ariel

