KAINA – It Was A Home (City Slang)

Seguro que más de uno ya tenía en su radar a KAINA cuando debutó con Next To The Sun (2019) al abrigo de un pequeño sello discográfico de su Chicago natal. En ese cancionero ya apuntaba maneras de cantante soul sofisticado destilando una pasión moderada.

De padres latinoamericanos, Kaina Castillo en este nuevo disco, It Was A Home (City Slang, 2022) narra sus experiencias de mujer de orígenes latinos en la siempre difícil etapa de autoafirmación.

KAINA posee una voz preciosa que es capaz de desarmar a cualquiera haciendo uso de unos ritmos y unas armonías que en otras manos no pasarían del aprobado. Lo hace acompañada de amigos que les dan réplica a las voces, y sobre todo una estupenda producción a medias junto a su colega Sen Morimoto. Soul de suave ingravidez, macerado en barrica como en el caso de “Blue” (junto a Helado Negro) que evoca los sonidos de L’Rain; el poderoso groove funky de “Ultraviolet” con las Sleater-Kinney poniendo la fibra punk. En la hermosa reivindicación de sus raíces -de su espacio seguro- en “Casita” logra armar una encendida oda a la nostalgia mezclando ritmos latinos y R&B, mientras que su versión de “Come Back As A Flower” de Stevie Wonder es otra razón de peso para estar atento a sus siguientes pasos.

