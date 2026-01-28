Kanye West atribuye sus comentarios nazis a ser bipolar

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Ye, anteriormente conocido como Kanye West, publicó este lunes una disculpa pública a página completa en la edición impresa del Wall Street Journal bajo el título «A quienes he herido», en la que pide perdón por sus comentarios y gestos antisemitas de los últimos años.

En la carta, el artista atribuye ese comportamiento a un episodio maníaco prolongado asociado a un trastorno bipolar tipo 1, que relaciona con una lesión cerebral sufrida en un accidente de tráfico hace veinticinco años. West reconoce haber recurrido conscientemente a símbolos de odio como la esvástica -llegando incluso a comercializar camisetas con ella– y admite que nada justifica sus actos: “No soy nazi ni antisemita, amo a los judíos”, afirma, describiendo ese periodo como una etapa de conducta psicótica, paranoide e impulsiva que, según él, llegó a poner en riesgo su propia vida.

Recordemos que en los últimos años acumuló buen número de declaraciones antisemitas, elogios a Adolf Hitler y mensajes racistas en redes sociales, lo que provocó un rechazo generalizado y consecuencias económicas, como la ruptura en 2022 de su histórica alianza con Adidas u otras como Gap y Balenciaga, además del desplome de la marca Yeezy.

En su carta, el autor del descomunal Yeezus (2013) señala que fue su esposa, Bianca Censori, quien le animó a buscar ayuda profesional, y asegura haber encontrado un nuevo equilibrio mediante medicación, terapia y cambios de estilo de vida, pese a haber negado en otras ocasiones ningún tipo de desorden. Además de disculparse con la comunidad judía, Kanye West aka Ye extiende sus disculpas a la comunidad negra, a la que reconoce haber decepcionado. A lo que no se ha referido es a sus numerosas denuncias de abusos.