Kike M anuncia su conciertos dentro de Girando por Salas #GPS16

Kike M afronta una de las giras más ambiciosas de su carrera con más de 30 conciertos confirmados hasta el verano, dentro de la cual se inscriben siete fechas en el circuito estatal Girando por Salas #GPS16, iniciativa impulsada por el INAEM.

El músico salmantino presentará en estos conciertos la versión en banda de Cantares de Arcilla, acompañado por su formación habitual y desplegando un directo más robusto y eléctrico, pensado para salas de todo el país. Esta serie de actuaciones consolida su posición como una de las propuestas más firmes del nuevo rock-folk estatal, con un proyecto que ha ido creciendo tanto en alcance como en reconocimiento.

Publicado por Universal Music Spain y producido por Iñaki Antón “Uoho” (Extremoduro), Cantares de Arcilla ha sido celebrado por la crítica por su capacidad para tender puentes entre el folclore castellano y el rock contemporáneo, y le ha valido a Kike M una nominación a los Premios de la Música Española en las categorías de Mejor Álbum y Mejor Canción de Rock.

Toma nota de los conciertos de Kike M en Girando por Salas #GPS16

28 de febrero – VILLANUEVA DE LA VERA (CÁCERES) – Sala La Cuadra



Precio anticipada 8 € y taquilla 10 €

Venta on-line: https://ticketandroll.com/evento/kike-m-en-la-cuadra-de-villanueva-de-la-vera

5 de marzo – MURCIA – Sala Revólver



Precio anticipada 6 € y taquilla 8 €

Venta on-line: https://salarevolver.compralaentrada.com/eventos/19146/20227/kike-m-con-la-banda-absoluta-murcia-2026?venta_online=test

18 de abril – LUGO – Sala Clavicémbalo



Precio anticipada 5 € y taquilla 8 €

Venta on-line:https://ticketandroll.com/evento/kike-m-en-el-club-clavicembalo-de-lugo

19 de abril – TAMEIGA- MOS (PONTEVEDRA) – Sala Rebullón

*Con la invitada especial Sheila Patricia



Precio anticipada 7 € y taquilla 10 €

Venta on-line:https://vivetix.com/gl/entradas-gps-16-kike-m-sheila-patricia-artista-convidada-eiuz#/t8rh6dXhFF0

15 de mayo – SEVILLA – Supra Music Hall

*Con la invitada especial Zalau



Precio anticipada 5 € y taquilla 8 €

Venta on-line: https://site.fourvenues.com/es/rollercoaster/events/kike-m-15-05-2026-3I1R

16 de mayo – GRANADA – Taberna JJ



Precio anticipada 5 € y taquilla 8 €

Venta on-line: https://ticketandroll.com/evento/kike-m-en-la-taberna-jj-de-granada

22 de mayo – CÁCERES – Sala Boogaloo



Precio anticipada 5 € y taquilla 8 €

Venta on-line: https://ticketandroll.com/evento/kike-m-en-el-boogaloo-club-de-caceres-gps