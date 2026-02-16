Kim Gordon le da a la electrónica abstracta en ‘DIRTY TECH’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Kim Gordon sigue compartiendo adelantos del que será su nuevo trabajo, PLAY ME, que verá la luz el próximo 13 de marzo a través de Matador Records/Popstock.

La norteamericana estrena “DIRTY TECH” en la que se rodea de sintetizadores para ironizar sobre un futuro en el que el próximo jefe podría ser un chatbot de IA, apuntando a la vulnerabilidad de los trabajadores frente al poder tecnológico.

PLAY ME aborda, con el lenguaje afilado y abstracto de Gordon, el daño colateral de la élite multimillonaria, la deriva tecnocrática y el aplanamiento cultural impulsado por la IA. Sin embargo, bajo esa mirada crítica late un trabajo profundamente interior, donde la emoción se filtra entre estructuras físicas y abiertas, manteniendo a la artista en constante búsqueda.

El nuevo single llega acompañado por un vídeo dirigido por Moni Haworth y sitúa a Gordon en una oficina corporativa abandonada subrayando la tensión entre humanos y máquinas que articula la canción.

Escucha ‘DIRTY TECH’ de Kim Gordon