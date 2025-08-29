La Paloma comparte la nueva ‘Equivocarse’

Llega el tercer adelanto del que será el segundo disco de La Paloma. La banda madrileña, uno de los grandes exponentes del nuevo indie de guitarras, publicará en los próximos meses el sucesor de Todavía No (2023, La Castanya).

Después de esa «Si no me muevo» y «Se lo que quiero», llega “Elegante” un nuevo sencillo que pone palabras (y melodía) a esa contradicción tan humana entre los anhelos y la nostalgia, entre lo que soñábamos ser y en lo que nos hemos convertido. Aquí, la pérdida de ingenuidad y la toma de conciencia del paso del tiempo se presentan sin artificios, pero con una sensibilidad que atraviesa.

A nivel musical, “Elegante” se revela como la pieza más descaradamente pop del disco. Arpegios, guitarras acústicas y atmósferas envolventes visten una melodía de voz que se entrega a su vertiente más melódica. La batería, más confusa e impredecible en las estrofas, encuentra equilibrio en unos estribillos de corte clásico, aportando a la canción una personalidad especial, casi cinematográfica.

Escucha ‘Elegante’ de La Paloma

Próximos conciertos de La Paloma

13 de diciembre – La Riviera, Madrid

18 de diciembre – Escenario Santander, Santander

19 de diciembre – Sala Capitol, Santiago de Compostela

20 de diciembre – Sala Gong, Oviedo

10 de enero de 2026 – Sala Oasis, Zaragoza

15 de enero de 2026 – Kafe Antzokia, Bilbao

16 de enero de 2026 – Dabadaba, Donostia

30 de enero de 2026 – Sala Moon, Valencia

31 de enero de 2026 – Sala REM, Murcia

06 de febrero de 2026 – Es Gremi, Palma

07 de febrero de 2026 – Paral·lel 62, Barcelonaç

13 de febrero de 2026 – Hangar, Córdoba

14 de febrero de 2026 – Sala Supra, Sevilla

27 de febrero de 2026 – Berlín Social Club, Almería

28 de febrero de 2026 – Sala Aliatar, Granada