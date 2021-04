La relación entre los casinos y la música heavy metal

Los casinos han tenido un gran impacto en la industria de la música. Al mismo tiempo, la música ha sido una enorme influencia para diversos juegos de azar y tragamonedas.

Es cierto que la música puede impactar de manera positiva en los casinos. Además, las canciones muchas veces son una fuente de inspiración y energía ecléctica necesaria para la adrenalina intrínseca de los juegos de azar.

Pero, ¿cuál es la verdadera relación entre la música heavy metal y los casinos? Por alguna extraña razón, hay un atractivo y un encanto en cualquier casino online de España. Y especialmente, las bandas musicales de heavy metal han logrado expresar su pasión por los casinos.

“Ace of spades” de Motörhead

“Ace of Spades” es quizás una de las canciones más populares sobre los casinos en una banda tan icónica como Motörhead. De origen británico, han gozado de enorme éxito desde los años ochenta. Ace of Spades es una canción que no puede faltar en esta lista.

La canción está llena de referencias al juego mientras avanza al ritmo de las guitarras eléctricas, y un riff que se repite luego de cada fraseo. Imperdible.

Ace Frehley – Five Card Stud

Paul Daniel Frehley, más conocido como Ace Frehley saltó a la fama como guitarrista y como uno de los fundadores del grupo Kiss. Luego de trabajar por más de una década con la banda, decidió lanzar su carrera solista, en un momento en el que todos los integrantes de la banda hicieron sus respectivos álbumes solistas. En 1989, editó su cuarto disco, Trouble Walking. El disco contiene este clásico de guitarras, juegos de azar, y una energía envidiable. El nombre homónimo proviene del filme estadounidense de 1968, dirigido por Henry Hathaway, y traducido en español como “El póker de la muerte”.

Las tragamonedas y el heavy metal: Helloween

La banda alemana de heavy metal comenzó a tocar en 1984, y todavía no ha dejado los escenarios. Fueron pioneros en el género y experimentaron varios cruces con otros estilos musicales. Muchos asocian a este conjunto con el power metal, un subgénero del heavy metal.

En 2020, Play n ‘Go lanzó una versión que mezcla el terror con la música de esta banda. El juego tiene una configuración particular de 5×3, y tiene 10 líneas de pago fijas.

Por otra parte, los gráficos son verdaderamente alucinantes. Mientras juegas, la música está de fondo. Los bonos disponibles corresponden a cada una de las canciones más populares.

Annihilator – Play’n GO

La banda canadiense de thrash metal comenzó en el mismo año que Helleween, es decir, 1984. En aquel entonces, el guitarrista Jeff Waters y el vocalista John Bates se unieron para convertirse en uno de los conjuntos más populares del género en su país de origen.

Play’n G ofrece un juego de tragamonedas con el mismo nombre, con un video de 5 carretes con 10 líneas de pago fijas, y con canciones exitosas de la banda.

Por otra parte, es posible acceder a una lista de reproducción con temas clásicos como “Never, Neverland”, “Alison Hell”, “Word Salad”, “Stonewall” y mucho más.

El juego tiene varios símbolos y una función para expandir los comodines. Durante cada bonificación, es posible elegir entre muñecas, con el objetivo de obtener premios en efectivo.

Ozzy Osbourne – NetEnt

Era imposible finalizar esta lista sin mencionar al inigualable Ozzy Osbourne. Desde los años sesenta, ha tenido una larga y exitosa trayectoria, a pesar de varias polémicas y problemas de adicciones.

El Príncipe de las Tinieblas ha inspirado el tragaperras Ozzy Osbourne NetEnt, con estilo gótico y siniestro. Mientras juegas, puedes escuchar canciones como “Crazy Train”, “Bark at the moon”. El diseño es bastante clásico, y consta de 5 carretes, 3 filas y 20 líneas de pago fijas. ¡Las ofertas son numerosísimas! Además, hay funciones especiales como el Re-Spin y el Charge Up.

Una curiosidad acerca de la estrella del heavy metal es que se convirtió en el embajador y copropietario de Metal Casino, un casino en línea que opera desde el 2017. La estética es bien metalera, así que si eres amante del género ¡ya estáis avisado!

Twisted Sister – Play’n GO

¿Quién no recuerda el vídeo de Twisted Sister en el que un profesor le pregunta a su alumno: “Y tú, ¿qué quieres hacer con tu vida?”, a lo que ellos responden: “I wanna rock!”?

Las estrellas de glam metal se hicieron famosas por su gran sentido del humor, estética exagerada y una música divertida y desprejuiciada para la época. De hecho, el cantante debió enfrentar varias demandas de organizaciones conservadoras de los Estados Unidos, a mediados de los ochenta.

El juego presenta una configuración de 6×6 con carretes en cascada, como así también a todos los miembros de la banda en los símbolos. Algo bueno es que está repleta de bonificaciones como “Scream”, “Unite”, “Dad Gets Angry” y “We’re not gonna take it”.

Sin dudas, la industria de los juegos de azar se ha nutrido enormemente de la música heavy metal. Los músicos, por su parte, han contribuido a mitificar los juegos de azar a través de sus canciones.