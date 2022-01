La selección de enero de acqustic para 7 Minutos al Día

Después del parón navideño, retomamos la sección mensual que llevamos ya un tiempo presentando dentro de 7 Minutos al Día en la que contamos con la colaboración del sello y agencia acqustic, que trabaja con miles de artistas y grupos emergentes. De nuevo compartimos con vosotros una selección de canciones realizada por el sello entre los muchos lanzamientos que publica cada mes. En esta primera lista del año 2022, la elección de acqustic para 7 Minutos al Día incluye a Javi Badillo, Bolskan, Lunáticos, Sealskin y Alba Escalón.

JAVI BADILLO

Javi Badillo es un músico que con 17 años empezó a componer y actuar en diversos lugares de Madrid. Entre sus referentes menciona nombres como los de Leiva, Quique González, Nacho Vegas, Joe Henry, Damien Rice o Sidecars. En cuatro años publicó otros tantos EPs autoproducidos: Días Raros (2012), Todo Va A Estar Bien (2013), Nuestro Último Verano (2014) y Canciones de Invierno (2015). Unos primeros trabajos en los que predominan unas letras, melodías y sonidos muy cuidados. En junio de 2018 vio la luz su primer LP, Causas Perdidas, con 10 canciones que van desde la energía del rock and roll hasta la delicadeza de una reflexión intimista. Con este disco recorrió el país en una gira acústica de más de 50 conciertos. En 2020 publicó varios sencillos y en mayo de 2021 lanzó un nuevo EP de estudio, Las Consecuencias.

Javi Badillo ha inaugurado 2022 con un nuevo sencillo, “Mi pequeño universo”. Un soliloquio que se crea al pasar por un momento emocional donde todo se rompe y donde la sensación es similar a estar recorriendo una travesía por el desierto, con la controversia de que a pesar de ser un lugar desolado, sientes y escuchas un montón de ruido. La canción conduce a lo largo de esa travesía desértica y voraz para tratar de vislumbrar cómo se ordena de nuevo ese “pequeño universo” que todos tenemos. La canción cuenta con un sonido y una banda potente que recuerda a la E Street Band con unos maravillosos arreglos de viento. Toda esta mezcla de historia y melodía, convierte a la canción en un grito liberador que expulsa lo que estaba roto para atraer algo nuevo y bello.

BOLSKAN

Bolskan es el proyecto musical de Oskar Vidal, cantante, músico, compositor, amante del deporte al aire libre, geólogo, Doctor en Ciencias de la Tierra y también instructor de yoga. Facetas todas ellas que se reflejan de alguna manera en la música y letras de Bolskan. Comenzó a tocar la guitarra a la edad de 12 años, estudió en la Escuela de Música de Badalona y a los 15 años sus padres le regalaron su primera guitarra eléctrica, una Fenix imitación de Stratocaster. Durante aquellos años Oskar también comenzó a desarrollar una curiosidad innata por la naturaleza, el montañismo y el autoconocimiento que le llevó no solo a graduarse en Geología sino también a viajar por diferentes países, habiendo vivido en Francia, Suecia, Noruega, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. A los 28 años publicó su primer álbum, después de unirse a una banda de jazz experimental. Como Bolskan publicó su primer EP en 2018: Fuera de Sitio, grabado y producido por Patrick Wood (Ryan Keen, Emily and the Woods) en The Woodshed Studios de Londres. Oskar contó con distintos músicos entre los que destaca el gran batería y percusionista Nic France, músico habitual de grandes nombres como David Gilmour y Bill Withers.

El lanzamiento más reciente de Bolskan es un sencillo titulado “La Revolución de los Hombres Pájaro” con el que evoluciona su sonido y, a la vez, regresa de alguna forma a sus raíces en el rock alternativo de los 90. La temática de la canción está inspirada en los devenires y dificultades que la pandemia que asola el planeta desde 2020 nos ha traído; de hecho la canción refleja el momento temporal y vital en el que fue escrita: en casa, en pleno confinamiento provocado por la pandemia y sufriendo sus consecuencias emocionales. Con un sonido que orbita entre del rock, el spoken-word y la canción de autor, “La Revolución de los Hombres Pájaro” reflexiona sobre lo ocurrido en estos tiempos, sobre nuestra responsabilidad en lo que ocurre a nuestro alrededor, y sobre qué podemos aprender de lo que la humanidad atraviesa en cualquier rincón del planeta.

LUNÁTICOS

Lunáticos es una banda madrileña formada en 2016 que en la actualidad integran Alejandro Gil, Javier Sánchez, Guillermo García, Luis Muñoz y Enrique Moya. En 2017 publicaron su primer sencillo, “Volar descontrolados”, al que siguió meses después su primer EP, Lunáticos. A partir de ese momento organizaron su primera gira y participaron en diversos concursos, resultando ganadores del premio del público en el Talento Ribera 2017 organizado por el festival Sonorama Ribera. Gracias a ello en 2018 entraron en los estudios NeoMusicBox para grabar dos temas nuevos, dedicando el resto del año a componer los temas que formarían parte de su primer LP, que vio la luz en octubre de 2019. Un disco que presentaron con lleno en la Moby Dick de Madrid y también en el Sonorama Ribera 2019. Durante la pandemia la banda se ha dedicado a componer su segundo álbum, Animal, buscando un sonido más electrónico y directo. De este disco, previsto para febrero de 2022, ya hemos podido conocer diversas canciones.

El último adelanto de Animal se llama “Magia” y es un tema que combina rock y electrónica, inspirado en el trabajo de gente como The Weeknd o Dua Lipa. En “Magia” Lunáticos buscan llevar más allá su sonido moderno, electrónico, fiestero y potente, mezclándolo con las guitarras y baterías del rock. Los sintetizadores, vocoders, autotune y demás efectos, crean los matices de un tema que camina entre los bajos profundos y el aire que envuelve una melodía intensa. La letra utiliza diversas metáforas para hablar de sexo y pasión.

SEALSKIN

Sealskin es el nombre artístico de Margo, cantante procedente de Rusia con raíces en Mongolia y Armenia. En su música Sealskin refleja su alma multicultural y su pasión por diferentes etnias musicales e indígenas. A principio de su carrera se enfocó en la electrónica de autor y pop alternativo, para posteriormente ir mutando hacia un sonido más orgánico, mezclando instrumentos acústicos y de raíz con voces folclóricas. Sus últimos lanzamientos destacan por su autenticidad, sonido étnico y meditativo. Abarca géneros desde el downtempo tribal hasta world chill out o pop alternativo con los ya mencionados elementos étnicos. En octubre del pasado año Sealskin presentó su canción “Red She Star”, un tema muy original con arreglos minimalistas pero muy vivos y con un broken beat electrónico y melodía jazz – blues que parece sacada del teatro musical o de una película. “Red She Star” es una de las canciones que Sealskin compuso durante su primer año en Barcelona. Ya a finales de año publicó “Zen”, un nuevo sencillo en su línea orgánica y tribal.

En 2022 Sealskin ha publicado un nuevo tema, “Ancient Giant Ethnic Version”, que en realidad es una versión del original “Ancient Giant”, incluido en el EP I See You (2020). Una nueva versión que nace como consecuencia de un regalo de un seguidor llamado Marc Onana. A Marc le inspiró mucho la canción original y decidió hacer unos coros de acompañamiento que envió a Sealskin como regalo. Para la artista esto supuso una tremenda fuente de inspiración, tanto es así que volvió a remezclar el tema con el aporte de Marc, voces étnicas propias y otros elementos adicionales más aclarados. El resultado es una versión más épica, liberadora y feliz que celebra la fuerza creativa del alma, su llanto y su risa.

ALBA ESCALÓN

Alba Escalón es una cantante, música y compositora de indie pop. Aprendió a tocar y a cantar por sí misma cuando dejó de ir a la escuela y empezó con el homeschooling a los 11 años. Después de mucho tiempo haciendo versiones de otros artistas se propuso realizar su propio proyecto, acompañada de Isaac Fernández a la guitarra. Su música se caracteriza por su voz etérea con gran cantidad de coros, acompañados de instrumental de guitarra eléctrica suave y sonidos minimalistas. En sus canciones podemos encontrar similitudes con Aurora, Billie Eilish, Agnes Obel, John Frusciante, Keaton Henson y Birdy.

En enero de 2022 Alba ha estrenado la canción “Caring song”, un tema que nace con una progresión de acordes basados en Jazz, Lo-Fi, New Soul y R&B para crear un mood moderno, tranquilo e íntimo. El guitarrista Isaac Fernández compuso rápidamente un instrumental con guitarra eléctrica siguiendo esa misma idea. Alba compuso la letra rápidamente, cantando con un registro de voz y volumen muy inspirados en las baladas de Billie Eilish. “Caring song” se divide en dos partes, empezando de una manera más suave para ir incrementado posteriormente la carga dramática de la canción. El minuto final se compone de varias capas de guitarras eléctricas, arregladas por Isaac al estilo de John Frusciante en solitario y con unas voces de Alba que recuerdan a los cantos gregorianos de iglesia. “Caring song” es una manera íntima de comunicar el cuidado de la artista y su agradecimiento hacia las personas que quiere y de lo calmado que ve su camino junto a ellas.