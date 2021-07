Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Melifluo con Víctor Cabezuelo – Recuerdo de un olor

Delaporte – Droga dura

Leia Destruye – Hormiguita

Lykke Li – I follow rivers – I follow you (Tyler The Creator remix)

Hard Feelings – Dangerous

Chvrches – Good girls

Jesse Malin – State of the Art

Joe Taylor Sutkowski – What luck, goodbye

Parcels – Free

Wolf Alice – Beach II

Serch (ft. Isabel Atmeller) – The light

Vetusta Morla – Finisterre

Julio de la Rosa – Mejor que no

Radiohead – Creep (Very 2021 RMX)

Carolina Durante – Moreno de contrabando

Mr Diagonal – Maybe I’ll build a boat

McEnroe – La cala de los alemanes

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Bueno – Branquias

Tras publicar en diciembre su disco El Refugio, Javi Vallina sigue presentando nuevas canciones con su proyecto Bueno. Después de “Un disparo al corazón” y “Déjalo ya“, canciones ambas que en su momento incluimos en nuestra playlist de las canciones de la semana, hace unos días lanzó “Branquias”. Un tema en la línea de exploración de nuevos caminos, como en los anteriores, que incluye además dos guiños a modo de mensajes ocultos para oyentes interesados en buscar pequeños acertijos y conexiones. “Branquias” habla de adaptarse y camuflarse en un entorno hostil.

Sr. Chen – No matis al nen

Sr. Chen estrena “No matis al nen”, un nuevo single en catalán que representa una reivindicación de mantener vivo el niño que todos llevamos dentro. Una canción donde colabora Lalo López (Fundación Tony Manero) con un solo de guitarra al final del tema, pero que se acaba convirtiendo en un tema de rap-pop muy emotivo influenciado por el sonido de My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West o Flower Boy de Tyler, The Creator.

Los Lobos – Jamaica say you will

La mítica banda californiana Los Lobos han presentando esta semana “Jamaica Say You Will”. Un single de adelanto de su próximo álbum, Native Sons, que saldrá a la venta el próximo 30 de julio. El nuevo álbum de Los Lobos es toda una declaración de amor a su ciudad, Los Angeles. En cuanto al sencillo, “Jamaica say you will” es una versión del conocido tema de Jackson Browne.

Chus Navajo – Sus huellas (acústico)

El cantautor madrileño Chus Navajo, del que te hablamos el pasado año en 7 Minutos al Día, ha presentado esta semana la canción “Sus huellas”, cuarto adelanto de su inminente nuevo disco, Cavallería, que saldrá publicado este otoño. La producción, de nuevo, estará a cargo de Candy Caramelo. “Sus huellas” es una canción de pop rock luminoso que, sin embargo, ve la luz ahora en un formato acústico.

Sofia Pill – Al contrario

Sofia Pill es una cantante y compositora argentina de la que te hablamos hace unos años, en 7 Minutos al Día, con motivo del lanzamiento de su primer álbum. Posteriormente, en nuestra PlayList Emergente, te hemos venido informando de algunos de sus nuevos sencillos. El último de ellos ha visto la luz esta semana, se llama “Al contrario” y no pertenece de momento a ningún álbum sino que ha sido lanzado solamente como sencillo. La canción ha sido grabada en el estudio casero de Sofia y producida por ella misma.