Las canciones nominadas a los Oscars más escuchadas en Spotify

Los Premios Oscar, vuelven hoy domingo 25 de abril para rendir homenaje a algunas de las películas más aclamadas por la crítica que se han estrenado durante el último año. Por ello, antes de la noche más importante del calendario cinematográfico, Spotify aprovecha para dar a conocer los favoritos de los usuarios en el mundo y para España y cómo éstos se preparan para los Oscar® reproduciendo las increíbles bandas sonoras y canciones nominadas en esta nueva edición.

Solo en un mes, la playlist ‘Hollywood’s Big Night’ de Spotify ha aumentado sus reproducciones un 234% a nivel mundial a medida que aumenta la emoción antes de la gran noche. Y si miramos a los datos de España, las escuchas de esta lista han aumentado un 295%, lo que demuestra que es uno de los países de Europa que más sigue la gala de los Oscar®.

Mejor película: ‘Minari’ y ‘El Padre’, entre las favoritas de los usuarios de Spotify en el mundo y en España respectivamente

En la categoría de mejor película, la banda sonora de ‘Minari’, del compositor Emile Mosseri, se ha convertido en todo un éxito entre los oyentes de todo el mundo. En marzo, la banda sonora registró un aumento del 201% de las escuchas a nivel mundial con respecto al mes anterior. Por su parte, la banda sonora de ‘Nomadland’, de Chloé Zhao, con seis nominaciones a los Oscar®, también ha experimentado un fuerte aumento de las reproducciones, con un incremento del 271% desde febrero a nivel mundial en Spotify.

Los españoles, por su parte, se decantan en primer lugar por la banda sonora de ‘El Padre’, creada por el artista Ludovico Einaudi. Y la segunda favorita en nuestro país es ‘Minari’, de Emile Mosseri, seguido de la banda sonora de ‘Una joven prometedora’.

Mejor canción original: “Fight For You”, de H.E.R., la favorita en el mundo, y “Io sì (Seen)”, de Laura Pausini, en España

Si hablamos de la mejor canción original, dentro de las nominadas a esta categoría, “Fight For You”, de H.E.R. para la película ‘Judas y el mesías negro’, es el tema que más están escuchando los usuarios de Spotify en el mundo. La canción ha llegado a alcanzar un aumento del 120% en sus escuchas de marzo a febrero. Y la segunda canción nominada y preferida de los usuarios de la plataforma es la balada “Húsavík”, del popular show de Netflix ‘Festival de la Canción de Eurovisión’.

Y según los datos de escuchas de los usuarios de Spotify en España, la mejor canción original favorita en nuestro país es “Io sì (Seen)”, de Laura Pausini para la película ‘La vida por delante’. El segundo tema preferido entre los españoles dentro de las nominaciones es “Fight For You”, de H.E.R. para ‘Judas y el mesías negro’.

Mejor banda sonora original: ‘Soul’, la elegida por los usuarios de Spotify

En la categoría de mejor banda sonora original, la más popular este año entre los usuarios de la plataforma es la de ‘Soul’, de Pixar, de los artistas Trent Reznor y Atticus Ross. Le siguen en segundo y tercer lugar, respectivamente, ‘Minari’, de Emile Mosseri, y ‘News Of The World’ (‘Noticias del nuevo mundo’), de James Newton Howard.

Además, los usuarios de Spotify no sólo están escuchando las últimas canciones de películas y bandas sonoras recientes, sino que también siguen recordando icónicas canciones de películas que han pasado por los Oscar® en pasadas ediciones. Entre los álbumes de bandas sonoras más escuchadas entre febrero y marzo de 2021 se encuentran ‘Interstellar’, de Hans Zimmer; ‘Frozen’, de Disney y la anterior ganadora de los Premios de la Academia®, ‘La La Land’.

A continuación, la lista de canciones y bandas sonoras nominadas a los Oscar® 2021 favoritas de los usuarios de Spotify en el mundo y en España.

