Las entradas para los conciertos de BTS, la próxima semana

BTS, acrónimo de ‘Bangtan Sonyeondan’ o ‘Beyond the Scene’, es una boyband surcoreana que está cautivando el corazón de millones de fans por todo el mundo desde su debut en junio de 2013. Los miembros de BTS son RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. El grupo ha ganado el reconocimiento por su autenticidad, su música auto-producida y por sus actuaciones de primera categoría, así como por la forma de interactuar con sus fans. Los miembros de la banda han sabido posicionarse como unas superestrellas mundiales que han batido innumerables récords en todo el mundo. Mientras influencian de manera positiva a través de sus actividades como la campaña LOVE MYSELF y su discurso en la asamblea de las Naciones Unidas ‘Speak Yourself’, BTS ha movilizado a millones de fans en todo el mundo (llamados ARMY), ha encabezado las principales listas de éxitos, ha agotado giras mundiales incluyendo estadios y sus integrantes han sido nombrados TIME 100: The Most Influential People of 2019. La banda ha sido reconocida con numerosos premios de prestigio como Billboard Music Awards y American Music Awards.

BTS anuncian los detalles de su vuelta a Europa con MAP OF THE SOUL TOUR tras el éxito el pasado año de BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF que agotó 4 estadios europeos en pocos minutos.

BTS MAP OF THE SOUL TOUR, que será su mayor gira europea hasta el momento, arrancará el 3 de julio en el Twickenham Stadium de Londres. Después, la banda pasará por Rotterdam y Berlín antes de finalizar su etapa europea el 17 y 18 de julio en el Estadi Olímpic de Barcelona.

BTS MAP OF THE SOUL TOUR EN EUROPA

Viernes 3 de julio – Londres, Reino Unido – Twickenham Stadium

Sábado 4 de julio – Londres, Reino Unido – Twickenham Stadium

Miércoles 8 de julio – Rotterdam, Holanda – Feyenoord Stadium

Sábado 11 de julio – Berlín, Alemania – Olympiastadion Berlin

Domingo 12 de julio – Berlín, Alemania – Olympiastadion Berlin

Viernes 17 de julio – Barcelona, España – Estadi Olímpic

Sábado 18 de julio – Barcelona, España – Estadi Olímpic

Entradas a la venta: desde el viernes 20 de marzo a las 08:00 a.m. en livenation.es, ticketmaster.es y Red Ticketmaster.



Preventa: desde el miércoles 18 de marzo a las 08:00 a.m. para los miembros de BTS Global Official Fanclub Army.

Precios: desde 55€ hasta 180€ (+ gastos de distribución).

Paquetes VIP disponibles.

Política de acceso: menores de 16 años acompañados de padre/madre/tutor legal.