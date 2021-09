Las Mejores Canciones de Citas Gay

La música es un lenguaje que va directo al alma y por ello elegir el soundtrack perfecto para las citas pueden marcar la diferencia y ayudarte a lograr tu objetivo. Puede que quieras transmitir un mensaje de amor o poner el ambiente un poco más íntimo. Para citas gays se pueden encontrar excelentes canciones que serían el fondo perfecto para tu velada. A continuación, te recomendamos algunas para que vayas armando tu playlist.

1. Hold each other – A great big world ft. Futuristic

Si tu plan es una velada romántica nada mejor que un dúo y este es verdaderamente fantástico. Aunque al principio es un hombre cantando a una mujer más adelante en la canción Chad King, miembro abiertamente gay del grupo, cambia esto y dedica románticos versos a su chico.

Una canción puede decir mucho sobre ti y no solo puedes utilizar el poder de la música en persona, está resulta una estrategia para las citas en línea. Especialmente si eres tímido una canción es una excelente oportunidad para romper barreras. Si has optado por una web de contactos gays, en estás puedes rodearte de personas con tus mismas preferencias y conseguir toda clase de citas. Sin embargo, al ser en línea si eres nuevo o tímido puede que te resulte difícil conectar, en ese caso está canción puede serte de gran ayuda. Puedes compartirla a través de los chats o en una video llamada y con ello sin tener que hablar demasiado hacerle saber a la persona que está al otro lado de la pantalla cómo te sientes y tocar lo más profundo de su alma.

2. Nerverland – Holland

El K-pop se ha convertido en un género importante para la comunidad joven LGBTQ en Asia que lucha contra los prejuicios. Si a tu cita le gusta este tipo musical sorprenderlo con esta canción puede ser estupendo. Si están apenas conociéndose y no está muy seguro sobre sus gustos musicales, echa un vistazo a su perfil de citas, si se han conocido por este medio, en este las personas comparten toda clase de información sobre sí misma y es muy útil cuando se está iniciando la relación para sorprender con el plan perfecto. Si no se han conocido por este medio echa un vistazo a sus redes sociales estás también son una excelente fuente de información.

3. Lucky strike – Troye Sivan

Para nadie es un secreto que Troye Sivan se ha convertido en un icono para la comunidad LGBTQ. A pesar de que anteriormente sus canciones trataban principalmente del desamor en esta canción no se trata de ello. Lucky strike es perfecta si quieres decirle a tu cita por qué te encanta, ya que, de eso trata enumerar las cualidades que al compositor lo enamoran de su chico. Al mismo tiempo que le das un mensaje romántico también tiene sus notas sexys dónde indirectamente le propones perderse el uno en el otro.

4. Tongue – MNEK

Es una excelente opción sexy-romántica, perfecta para romper con la timidez y enviar un mensaje pícaro con una propuesta implícita de llevar las cosas más allá. Con ella le dirás a tu cita me encantas y sé que yo a ti también por qué no intentamos ir más allá. Si entre ustedes las chispas saltan, pero no han llegado a nada está canción le dirá perfectamente cómo te sientes y lo que deseas para que por fin puedan llevar las cosas al siguiente nivel.

Ayudarte de la música para lograr tus objetivos es una excelente estrategia y estás canciones gays te serán de gran ayuda.