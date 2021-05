Las mejores canciones cuando quieres relajarte (mientras juegas)

Con el ritmo de vida que llevamos, a todos nos gusta relajarnos de vez en cuando. Cada uno tiene sus técnicas, desde tumbarse al sol sin escuchar nada, acariciar gatos – que también tiene su aquel – o ponerse a leer. Pero, aunque a veces nos gusta estar en completo silencio, lo cierto es que la música nos ayuda a relajarnos. La música está con nosotros en todas partes, incluso en el trabajo o haciendo cualquier actividad, entre las que incluimos, claro, el juego. Todos los juegos, sean del tipo que sean, tienen su propia banda sonora y su melodía clásica. Si mencionamos Super Mario Bros, a todos nos viene la clásica melodía que se hizo famosa hace la friolera de 35 años, ahí es nada. Si hablamos del longevo Tetris, lo mismo. Pero, ¿y si hablamos de casinos? Quizá el sonido que más asociamos a ellos son los pitiditos de las tragaperras, algo que, con el auge del juego online, está cada vez más en desuso. Por ello, hay mucha gente que opta por ponerse sus propias canciones mientras juega… y nosotros somos “de esos”, claro.

Las canciones más relajantes para sumergirse en el ambiente

En los últimos tiempos, hemos visto la creación de multitud de juegos nuevos, pero seguramente uno de los más adictivos y emocionantes sea Crazy Time, creado por Evolution Gaming en 2020. Este juego es similar a Monopoly Live y se juega en directo, con crupieres reales (en Bonusfinder España encontrarás una lista con los mejores casinos en los que podrás jugar a Crazy Time). Los juegos en vivo y en directo pueden ser un poco estresantes porque suceden muchas cosas en poco tiempo, así que siempre es bueno contar con una banda sonora que nos relaje. Probablemente, uno de los mejores grupos para relajarnos sea Coldplay, que además acaban de anunciar un nuevo disco. Pero también tenemos a otros artistas como Adele, que cuenta con varios temas muy relajantes como Someone like you, o la que se dice que es la canción más relajante del mundo, en general (no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia), Weightless de Marconi Union. Claro que todas estas son bastante modernas. Si nos gusta lo clásico, pues nada: la ciencia también nos dice que Canzonetta Sull’aria, del gran e irrepetible Wolfgang Amadeus Mozart, es una de las más relajantes que existen.

No siempre se consigue, pero ayuda

Si estamos jugando a algo como Crazy Time, es normal que nos cueste un poco más relajarnos, por ello tener una playlist con nuestras canciones favoritas ayuda, por lo menos. Además, si no somos quisquillosos en lo que respecta a los temas que escuchamos, siempre podemos ponerlos una lista de canciones al azar y descubrir alguna canción que no nos podamos quitar de la cabeza. Por ello, tanto da que nos guste la música clásica, tecno, electrónica, pop, rock… géneros hay para todos los gustos y a día de hoy podemos escuchar lo que queramos con un solo clic del ratón (o bueno, pulsando en la pantalla de nuestro teléfono móvil) gracias a servicios como YouTube o Spotify, entre otros. La música nunca deja de acompañarnos allá adonde vayamos, sea en viajes con el coche o, simplemente, echando unos giros en la ruleta sentados cómodamente en el sofá de nuestra casa. ¿Y tú? ¿Cuál es tu canción favorita para relajarte? ¿Estás de acuerdo con la ciencia… o piensas que esas listas son una tontería? Nosotros somos de la opinión de que en la variedad está el gusto, claro.