Las mejores máquinas Slots con temas musicales de diferentes géneros

La música está presente en cada aspecto de nuestra vida, desde que vamos camino al trabajo o viajando en la carretera; tal vez mientras estamos en casa haciendo algún que hacer, e incluso mientras estamos jugando en nuestro casino online favorito. Bien sea para sentirse animado con canciones de ritmos rápidos como los que tienen las bandas de rock o para estar en un estado de calma, influenciado por la música oriental. Los casinos online tienen una gran variedad de títulos de máquinas tragaperras cuyos temas están basados en famosas bandas musicales para ofrecer a sus jugadores. Por eso traemos un listado de todos los slots ideales, para pasar un buen rato jugando y disfrutando de buena música.

“KISS Shout it out Loud”

KISS se puede considerar la banda de rock más llamativa en el mundo de la música, aparte de sus buenas canciones, también son conocidos por sus estrambóticos atuendos y perfomances en el escenario, llenos de pirotécnica, juego de luces, tarimas móviles y mucho más.

Lo cierto es que esta legendaria banda de rock tiene también su legendario juego de slot. Este juego fue desarrollado por la compañía Williams Interactive y se estrenó en el 2013, en los casinos físicos de las vegas. Tiene 100 líneas de pagos que se pueden seleccionar de 10 en 10 y además cuenta con tirada gratis. Lo que hace único a este juego de slot es que se juega en dos parrillas de rodillos que aparecen simultáneamente. Este slot de KISS les permite a los jugadores experimentar la sensación de estar primera fila en unos de sus conciertos mientras se está jugando, por sus increíbles gráficos y sonido.

“Motorhead”

NetEnt se inspiró en la famosa banda de heavy metal, liderada por Lemmy Kilmister, que falleció hace 5 años, tras una corta lucha contra el cáncer. NetEnt, posiblemente se fijó en esta banda, debido a que Lemmy es conocido por ser un jugador apasionado de los juegos de azar; incluso lo expresa en su canción “Ace of Spades”. La banda tiene en su haber 22 álbumes y más de 30.000.000 millones de discos vendidos alrededor del mundo. Mientras se juega en esta máquina tragaperras online, se pueden escuchar las siguientes canciones icónicas de la banda: Ace of Spades, Killed by Death, Iron Fist y Overkill.

Este slot tiene 76 líneas de pago, y ofrece excelentes bonificaciones como la del Carrete misterioso, en donde durante los giros del juego principal y los giros gratis, uno o más rodillos se convertirán en un rodillo misterioso, donde podrán salir símbolos de comodines y otros símbolos misteriosos.

Su otra bonificación especial se llama Bomber Feature, y se activa en cualquier momento, después de un giro, en el juego principal, y aparecerán 10 símbolos misteriosos, que serán activados como el rodillo misterioso.

“Megadeath”

Leander Games, quiso desarrollar un juego que fuera capaz de hacer sacudir la cabeza a sus jugadores con buena música, por eso diseño el juego basado en la banda norteamericana de trash metal Megadeth, que actualmente se encuentra en la grabación de un nuevo álbum. Esta tragaperras online tiene como fondo un escenario y a los miembros de la banda con sus instrumentos musicales como símbolos. Los jugadores podrán disfrutar de la música de Megadeth, mientras van ganando giros gratis, bonos de hasta 5.000 € y minijuegos. El juego está conformado por 5 rodillos y 40 líneas de pago o posibles combinaciones ganadoras, además un comodín “Mustaine” y la posibilidad de ganar hasta 18 tiradas gratis y premios instantáneos con los minijuegos.

Existen otros juegos de slots que, si bien no están inspirados en bandas musicales, tienen buena música de fondo que pertenecen a grandes bandas. Estos juegos son los siguientes:

“Heavy Metal Warrior”: Este juego de slot, tiene una trama aventurera basada en unas hermosas mujeres que combaten por salvar el planeta de una invasión extraterrestre. Mientras se juega, se escuchan buenos temas de fondo de las bandas Black Sabbath y Judas Priest. El juego tiene 3 filas, 5 rodillos y 243 formas diferentes de ganar

“Full Metal Dragon”: Un juego que cuenta con excelentes gráficos, y canciones de Black Sabbath, tales como Paranoid y War Pig. Este juego está conformado por 5 rodillos y 30 líneas de pago.

Heavy Metal: es un juego de tragaperras multilíneas, que tiene como protagonista a una hermosa e intrépida mujer de cabello verde, que cumple con sus misiones al ritmo de las bandas británicas Iron Maiden y Def Leppard.

Si bien es cierto que la mayoría de los juegos de tragaperras tienen una temática de bandas de rock o con canciones del mismo género musical, hay juegos con temas musicales menos estridentes como: