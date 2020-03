Liam Gallagher pide a Noel reunir Oasis para un concierto solidario

Empezábamos 2020 con un nuevo rumor de Liam Gallagher sobre una posible vuelta de Oasis para 2022, que pronto sería desmentido por su hermano Noel, como siempre el que le para los pies cuando el entran estos arrebatos.

Ahora, en estos tiempos raros y convulsos en los que un virus ha paralizado a la humanidad entera, el menor de los Gallagher reactiva la llama con un mensaje que podría tener más sentido de lo habitual.

Listen seriously a lot of people think I’m a cunt and I am a good looking cunt but once this is put to bed we need to get oasis back for a 1 of gig rite for charity c’mon Noel we can then go back to our amazing solo careers c’mon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 19, 2020