Libro: El diablo entre nosotros de Elisabeth Sanxay Holding (Aristas Martínez)

Hasta ahora, para quien esto suscribe, la autora nacida en Brooklyn Elisabeth Sanxay Holding (1889-1955) era una perfecta desconocida aunque ya tenía alguna obra traducida a nuestro idioma. Si buscamos información sobre ella, se puede averiguar que estuvo casada con un diplomático británico, George E. Holding, y que viajó por diferentes latitudes debido al trabajo de su marido. Sus pasos por Sudamérica y el Caribe hasta asentarse durante un tiempo en las Islas Bermudas, hicieron que su escritura se embebiera de diferentes referentes culturales que abrieron el abanico estilístico de nuestra autora, aunque ella es famosa por las novelas de misterio, thrillers, pulps o como se quiera llamar a este género tan permeable. Una anécdota primeriza de Holding que es muy curiosa, es que contribuyó con unas recetas culinarias al libro colectivo Favorite Recipes for Cold Dishes, Dainties, Chilled Drinks, etc cuya fecha de edición es de 1916. Los editores de este libro alentaban sus ventas con blurbs como el siguiente: “La mayoría de las penurias del trabajo de cocina provienen del hecho de que priva a muchas amas de casa del placer de recibir invitados […] “La idea de entrar en una cocina calurosa, después de una velada en el teatro, para preparar un almuerzo destruye todo el placer anticipado de tal acontecimiento”. Como vemos, los publicistas ya se las sabían todas para vender a toda costa, y a Holding se le caían los anillos en aportar su firma a compendios que nada tenían que ver con su futuro registro narrativo.

El diablo entre nosotros (Aristas Martínez, 2025; traducción de Camilo Perdomo) apareció publicada en inglés como Speak Of The Devil en 1941, y supone en primer acercamiento a una autora que, como suele pasar con las narradoras de género femenino – y más cuando se adentran en estilos literarios que, tradicionalmente, se adueñaron los hombres- no tuvo una especial repercusión aunque fue agasajada por autores como Raymond Chandler. Ya en 1933 se calcula que nuestra autora tenía publicadas alrededor de 250 historias en diferentes revistas de la época. Su intensa producción se debía, entre otras cosas, a su enérgica liturgia escritora que la llevaba a estar escribiendo desde buena mañana hasta la tarde, así como a la necesidad de no perder su estatus social (y su independencia económica) ante los ojos de la sociedad elitista en la que se movía

En esta novela se narra la historia de varios asesinatos que tienen lugar en un hotel en la isla caribeña de Riquezas, del cual es dueño el misterioso Sr. Fernández. Dentro de ese microcosmos de ambiente caluroso y turbador, Karen Peterson es persuadida por este hombre para que trabaje en el hotel, y allí en donde empezará a conocer personajes que, bajo diferente signo, el lector irá viendo que tienen diferentes máscaras, diferentes comportamientos que dan pie al misterio. Las muertes de algunos de los huéspedes y trabajadores del establecimiento permitirá que la policía comience a investigar, y ahí es donde la trama va virando en inesperadas piruetas narrativas que conducen a situaciones de tensión. Diferentes enigmas que se van acrecentando gracias a la envolvente prosa de Sansay Holding que hace un magistral uso del diálogo directo, y una fina recreación psicológica de los personajes en esta obra coral de misterio que se lee con fruición y deleite.

