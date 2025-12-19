Libro: My Rock And Roll Friend de Tracey Thorn (Liburuak)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

De la pluma del cincuenta por ciento de Everything But The Girl surge el presente libro que cabe interpretar (y describir) de múltiples maneras, pero que, ante todo, es una carta de amor abierta a la amistad latente entre Tracey Thorn y Lindy Morrison. De la cantante a la que fuera batería de The Go-Betweens, para ser exactos. Ambas se conocieron casualmente en los ochenta al amparo de un camerino, en lo que no fue sino punto de partida para una amistad que se extendería a lo largo de los años.

Décadas después, Thorn decidió escribir el presente My Rock And Roll Friend que vio la luz originalmente en 2021, para situar el foco principal sobre su admirada colega de profesión. El tomo es, en efecto, una oda a esa amistad tan improbable (por inesperada) como al final imprescindible, en la que la británica expone sin tapujos una mezcolanza de sentimientos, anécdotas y recuerdos, con la admiración como denominador común que versa en torno a la figura de Morrison. De manera paralela (e intermitente), la referencia funciona como biografía de la “homenajeada”, en formato poco convencional, desde luego, pero capaz de dejar el suficiente número de pinceladas sobre su vida como para componer un cuadro existencial de perfil general.

Al mismo tiempo, la propia Thorn rescata vivencias personales que completa con confesiones, apurando las piezas de un puzle que entrevera ambas trayectorias, ya sea en torno a tiempo compartido o en la lejanía, mostrando incluso una correspondencia cruzada que refrenda el vínculo surgido entre ambas. My Rock And Roll Friend aún es capaz de ofertar una tercera (y valiosa) vía, concretada en definir un espacio socio-cultural de otra época, con especial incisión en la mirada de dos mujeres inmersas en ese mundo del rock (y del periodismo musical) dominado aún sin atisbo de disimulo por el yugo masculino. O lo que es lo mismo, una visión femenina (y feminista) acerca de cómo tendía a funcionar el mecanismo en décadas pretéritas.

Las conexiones y desconexiones entre ambas protagonistas derivan, casi de forma circunstancial, en el hilo argumental que marca la lectura de una obra interesante; también reveladora en muchos aspectos y, sobre todo, sincera. Un título que luce despojado de cualquier tipo de pretensión manifiesta o ambición malsana y que, una vez más y en definitiva, cabe catalogar como bonito tributo a ese tipo de amistades que se meten bajo la piel hasta formar parte inequívoca del perfil humano receptor.

