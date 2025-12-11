Llega el segundo EP de Carajo Baby

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Empezamos a descubrir sus nuevas canciones en La Playlist Emergente de la Semana y hoy por fin ve la luz el segundo EP de los madrileños Carajo Baby.

El trío, formado por Álvaro (voz y guitarra), Miguel (bajo) y Teixi (batería), empezó a rodar en 2023 después de una noche intensa en el FIB que les encendió la chispa para hacer, por fin, la música que querían. En poco tiempo publicaron varios singles, se patearon salas de Madrid y sacaron su primer EP, Okay, vale, donde ya se intuía su mezcla de ese indie de guitarras con nervio y un punto sentimental que va del subidón a la nostalgia. Sus canciones hablaban de excesos, amistades, arrepentimientos y dudas existenciales, todo envuelto en un sonido que bebe tanto de Carolina Durante, Biela o Niña Polaca como de clásicos setenteros tipo Hendrix o Led Zeppelin.

Carajo Baby arrancaron 2025 con una cadena de singles que ampliaron su paleta: del humor macarrilla de “R25” al tono post-punk de “El Engaño”, pasando por la ironía cotidiana de “La Cuchara” o el ramalazo punk de “Desagradecido”, antesala de su segundo EP, Peor era parar.

Grabado en Álamo Shock con Guille Mostaza (Niña Polaca, Jordana B….) y Diego Perinetti a los mandos de la producción, incluye los cuatro adelantos que hemos ido conociendo, además de un tema extra: “Robo en la oficina”, la más distante estilísticamente del EP y dondes se cercan al blues y rock de los años 60 y 70.

Escucha ‘Peor era parar’ de Carajo Baby